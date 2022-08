Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Niedzielny wieczór nie mógł lepiej ułożyć się dla kibiców FC Barcelony. Zespół rozbił w meczu o puchar Gampera UNAM Pumas aż 6:0, a premierowe trafienie w barwach Dumy Katalonii zanotował Robert Lewandowski. Polak otrzymał nagrodę MVP dla najlepszego zawodnika meczu, a zachwycony postawą swojego zespołu był Xavi, który nie krył tego na konferencji po meczu.

Barca wygrała mecz o puchar Gampera z UNAM Pumas 6:0

MVP spotkania został Robert Lewandowski

Bardzo zadowolony z postawy zespołu był Xavi

Udane zakończenie presezonu w wykonaniu Blaugrany

FC Barcelona w meczu o puchar Gampera urządziła sobie prawdziwą strzelaninę. Dowodzona przez Xaviego drużyna już po 9 minutach prowadziła z UNAM Pumas 3:0, a pierwszą bramkę w 2 minucie meczu zanotował Robert Lewandowski, który wykorzystał dogranie Pedriego i z ostrego kąta zmieścił piłkę w bramce.

Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem aż 6:0, a nagroda MVP trafiła w ręce Lewandowskiego, który oprócz bramki asystował dwukrotnie Pedriemu. Zachwycony z postawy zespołu był Xavi, który chwalił swoich podopiecznych po meczu.

– Jestem bardzo zadowolony, szczególnie z atmosfery, z radości kibiców wywołanej grą i transferami. Zespół pokazał się z dobrej strony. Zaczęliśmy bardzo intensywnie i z wieloma możliwościami, przez co później nieco się rozluźniliśmy. To dla nas dobry test, który wygraliśmy. Presezon, gra, wyniki – wszystko jest dobre. Tędy droga. Musimy ciężko pracować, by wszystko działało – zaczął Hiszpan.

– Piłkarze o dużych umiejętnościach dobrze rozumieją się wzajemnie. Wszyscy świetnie się spisali. Mam wiele opcji i trudno będzie mi wybrać jedenastkę. To dla nas ważne, rywalizacja wzmacnia nas jako grupę – dodał szkoleniowiec Dumy Katalonii.

W przyszły weekend ruszają również rozgrywki La Liga. W 1. kolejce FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Rayo Vallecano. Początek spotkania w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00.