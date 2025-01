Szczęsny czeka na decyzję Flicka ws. finału. Hiszpańskie media są niemal pewne

Szymon Górski / PressFocus, ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Hansi Flick

Szczęsny z kolejną szansą?

FC Barcelona w środę pokonała Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Między słupkami bramki Dumy Katalonii znalazł się Wojciech Szczęsny, który zachował czyste konto. Polski golkiper skorzystał na “niesubordynacji” dotychczasowej jedynki i wystąpił w drugim spotkaniu z rzędu. Inaki Pena miał spóźnić się na przedmeczową odprawę i Hansi Flick postanowił ukarać go absencją w rywalizacji z Los Leones.

Szczęsny nie ustrzegł się błędów, ale nie były one na tyle poważne, by jego występ został oceniony negatywnie. Polak zaprezentował się co najmniej przyzwoicie, co pozwala wierzyć, że może zachowa miejsce w wyjściowym składzie. Którego z golkiperów wybierze Flick? Wcześniej Niemiec zapowiadał, że hierarchia pod jego rządami jest jasna, a podstawowym bramkarzem jest Inaki Pena.

Jednak biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w środę, Szczęsny może wierzyć, że zagra także w niedzielę. “Wszystko wskazuje na to, że były reprezentant Biało-Czerwonych otrzyma kolejną szansę od Flicka i wystąpi w finale Superpucharu”, przekonuje Javi Miguel. Oczywiście ostateczną decyzję niemieckiego szkoleniowca poznamy dopiero tuż przed samym spotkaniem. Nie znamy także rywala Barcelony. Dzisiaj odbędzie się drugi półfinał, a więc starcie Real Madryt – Mallorca.