Szczęsny już trenuje z Barceloną. Realizuje specjalny plan

Wojciech Szczęsny wziął udział w swoim pierwszym treningu po podpisaniu kontraktu z Barceloną. Polski bramkarz chce jak najszybciej wrócić do odpowiedniej dyspozycji.

Szczęsny już trenuje. Chce zagrać jak najszybciej

Wojciech Szczęsny przesiedział na piłkarskiej emeryturze raptem miesiąc. Po poważnej kontuzji Marc-Andre ter Stegena po polskiego bramkarza zgłosiła się Barcelona, która spróbowała awaryjnie go sprowadzić. Strony doszły do porozumienia, więc Szczęsny wycofał się ze swojej decyzji o zakończeniu kariery i podpisał roczny kontrakt. Jest przewidywany do gry w pierwszym składzie, choć na ten moment miejsce między słupkami utrzyma Inaki Pena.

W piątek Szczęsny wziął udział w pierwszym treningu z nowymi kolegami z drużyny. Dziennikarz Toni Juanmarti przekazał, że 34-latek realizuje specjalny plan, który ma mu pozwolić jak najszybciej wrócić do odpowiedniej dyspozycji. Szczęsny sam przyznał, że nie wie, ile mu to zajmie, ale ma nadzieję, że już niebawem będzie mógł pojawić się na murawie.

Primer entrenamiento de Szczesny junto a sus nuevos compañeros. El polaco seguirá un plan específico. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 4, 2024

Szczęsny deklaruje, że wznawia karierę tylko na sezon. Chce pomóc Barcelonie, która po kontuzji ter Stegena znalazła się w trudnym położeniu i potrzebowała bramkarza z najwyższej półki. Dla Polaka jest to również spełnienie marzeń, bowiem gra w tak prestiżowym klubie to olbrzymie wyróżnienie. Jednocześnie 34-latek nie planuje wracać do reprezentacji Polski. W październiku ma odbyć się jego oficjalne pożegnanie.

Do bramki Barcelony Szczęsny wejdzie najprawdopodobniej dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Już 26 października na Santiago Bernabeu odbędzie się El Clasico.