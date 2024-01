Barcelona miała ogromne problemy w defensywie przez większość obecnego sezonu, co jest szokiem, biorąc pod uwagę, jak rewelacyjna w tym aspekcie gry była w ostatniej kampanii. Jednym z powodów może być długa absencja pierwszego bramkarza i drugiego kapitana, Marca-Andre ter Stegena.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen musiał przejść operację ze względu na uraz pleców

Niemiec miał pauzować przez około 3 miesiące

Bramkarz wróci do gry jednak już na początku lutego

Ter Stegen przekazał dobre wiadomość. Bramkarz Barcelony wróci szybciej

Ter Stegen był wyłączony z gry od listopada z powodu problemów z plecami, które wymagały operacji. Oczekiwano, że będzie poza grą przez około dwa do trzech miesięcy.

Tymczasem okazuje się, że Barcelona otrzymała ogromny zastrzyk energii, ponieważ Ter Stegen potwierdził, że może wrócić do gry za dwa tygodnie. Spodziewano się, że bramkarz będzie gotowy w połowie przyszłego miesiąca na mecz z Napoli w Lidze Mistrzów.

– Mogę być gotowy do gry za dwa tygodnie. Mam dobre przeczucia – przyznał Niemiec podczas gali Mundo Deportivo, gdzie zdobył nagrodę dla najlepszego bramkarza

Podczas nieobecności Ter Stegena, Inaki Pena trafił do wyjściowego składu i choć radził sobie dość dobrze, zdarzyły się pewne potknięcia. Na razie wychowanek La Masii będzie kontynuował grę między słupkami przez co najmniej kolejne dwa tygodnie, aż jego starszy kolega będzie gotowy do powrotu.

