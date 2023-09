IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w hicie kolejki mierzyła się na swoim stadionie z Sevillą

Mecz zakończył się skromnym zwycięstwem Barcelony

Robert Lewandowski jednak nie zaliczy tego spotkania do udanych

La Liga. FC Barcelona pokonuje Sevillę

W piątkowy wieczór obejrzeliśmy w rozgrywkach La Ligi prawdziwy hit, jakim było spotkanie Barcelony z Sevillą. Dla obu drużyn było to ważne spotkanie, bowiem mistrzowie Hiszpanii chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę, natomiast goście liczyli na pełną pulę, aby zbliżyć się do ligowej czołówki.

Pierwsza część gry toczyło się bardzo tempie. Zarówno jedni jak i drudzy próbowali swoich szans po ataku pozycyjnym oraz kontrze. Najbliżej zdobycia gola był Joao Felix, ale Portugalczyk w znakomitej sytuacji uderzył prosto w poprzeczkę. W drużynie Barcelony doszło do straty zawodnika, bowiem w 37. minucie plac gry z powodu kontuzji opuścił Raphinha. Tuż przed gwizdkiem końcowym arbitra zespół Sevilli próbował zaskoczyć mistrzów Hiszpanii dośrodkowaniami, ale żadne zrobiło kłopotów defensorom gospodarzy.

Druga połowa toczyła się jeszcze w szybszym tempie, a na dodatek mieliśmy więcej sytuacji bramkowych. Robert Lewandowski w ciągu kilku minut dwukrotnie stał przed dobrą okazją na zdobycie gola, jednak strzały Polaka nie zrobiły większych kłopotów Oerjanowi Nylandowi. W 70. minucie kapitan naszej reprezentacji miał wyborną okazję do pokonania norweskiego golkipera, ale strzał napastnika Barcy został wybity z linii przez defensora “Sevillistas”. Z każdą kolejną minutą rosła przewaga “Dumy Katalonii”. W 75. minucie kibice zgromadzeni na trybunach wreszcie mogli krzyknąć z radości. Ferran Torres posłał piłkę na głowę Lamine Yamala, a utalentowany piłkarz nabił wbiegającego Sergio Ramosa, który wpakował piłkę do własnej bramki. Reszta spotkania toczyła się pod dyktando podopiecznych Xaviego Hernandeza i to oni ostatecznie dopisali sobie do dorobku ważne trzy punkty

FC Barcelona już w środę zmierzy się na wyjeździe z Porto w Lidze Mistrzów. Natomiast zwycięscy minionej edycji Ligi Europy stawią czoła na obcym terenie PSV Eindhoven.