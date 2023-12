IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Sergi Roberto

Sergi Roberto obecnie nie odgrywa ważnej roli w Barcelonie

31-latek mimo to jest kapitanem Barcy ze względu na długi staż w klubie

Obrońca lub pomocnik wyjawił, że nie myśli o zmianie ekipy

Sergi Roberto chce zostać w Barcelonie. Przedłuży kontrakt?

Wydawało się, że przyszłość Sergiego Roberto jest przesądzona i 31-latek po zakończeniu sezonu 2023/2024 odejdzie z Barcelony, aby spróbować swoich sił w innej lidze. Kontrakt prawego obrońcy lub środkowego pomocnika wygasa bowiem już 30 czerwca 2024 roku.

Sam zawodnik ma jednak zupełnie inne plany i tym samym zaprzeczył krążącym plotkom. Kapitan Dumy Katalonii zapewnił, że póki co nie wybiera się do MLS, a przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych może być dla niego opcją dopiero za kilka lat.

– Rozmawiam tylko z Barceloną. W tej chwili nie mam zamiaru odchodzić do innego zespołu. Plotki na temat Interu Miami czy Palmeiras to zwykłe kłamstwa. Chciałbym w przyszłości spróbować swoich sił w MLS, ale to jeszcze nie czas na taki ruch – powiedział Sergi Roberto w rozmowie z katalońskim dziennikiem “SPORT” (cytat za: Fabrizio Romano).