Leonardo doczekał się odpowiedzi ws. Messiego. “Nikt nie powinien w tą wątpić.

Selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni odpowiedział na komentarze dyrektora sportowego Paris Saint-Germain Leonardo dotyczące powołania do Lionela Messiego. Uważa, że miał do tego pełne prawo, ale jednocześnie rozumie frustracją ze strony francuskiego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Scaloni uważa, że miał pewne prawo powołać Lionela Messiego do reprezentacji Argentyny na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata

Kapitan reprezentacji Argentyny otrzymał powołanie, choć z powodu kontuzji nie wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach swojego klubu – Paris Saint-Germain

Selekcjoner argentyńskiej kadry zapewnia, że Messi odzyskał pełną sprawność i powinien być do jego dyspozycji

Scaloni odpowiedział Leonardo

Messi z powodu kontuzji nie wystąpił w ostatnich dwóch spotkaniach Paris Saint-Germain – z RB Lipsk w Lidze Mistrzów i Girondins Bordeaux w lidze. Mimo tego został powołany przez Lionela Scaloniego do reprezentacji Argentyny na mecze eliminacji mistrzostw świata z Urugwajem i Brazylią. Nie spodobało się to przedstawicielom francuskiego klubu, z Leonardo na czele.

– Mamy dobre relacje z Leonardo – powiedział Scaloni dodając: – Powołanie jest zrozumiałe ze względu na to, co stało się w trakcie wrześniowego, październikowego i listopadowego okienka na mecze reprezentacji, a także podczas Copa America. Nie można wątpić w to, że mamy prawo go powołać i że jeżeli będzie gotowy to zagra. To zawsze było problemem dla europejskich klubów

– Jest to kwestia, która mus być rozwiązana na poziomie kalendarza. Nie może być rozwiązana przez reprezentację. Uwagi Leonardo nie były ani dobre, ani zł. On po prostu powiedział o tym, co się dzieje – dodał Scaloni, cytowany przez ESPN.

Messi wyleczył kontuzję

Pierwsze spotkanie z Urugwajem rozegrane zostanie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Wszystko wskazują na to, że Messi będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego, choć nie wiadomo, czy wybiegnie na murawę od pierwszej minuty.

– Messi ma się dobrze, pracuje, a wczoraj zintensyfikował swoje treningi. Na chwilę obecną jest dostępny i jeżeli będzie zdrowy to domyślacie się co zrobię. Wiemy jak ważny jest dla drużyny – mówił selekcjoner. – Dziś po południu podejmiemy decyzję, ale chciałbym powtórzyć, że jest zdrowy. Życie z Leo jest łatwe, ponieważ on zawsze chce grać, a ja również chcę, aby zawsze grał. Jego postawa jest godna dumy – dodał.

