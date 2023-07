"Nie widzę żadnych minusów. Chcę jak najszybciej rozpocząć treningi. Będę pracował na sto procent, chcę pomóc Rubinowi w osiąganiu dobrych wyników w Premier Lidze" - powiedział Maciej Rybus dla strony Rubina Kazań po transferze do klubu.

IMAGO / Russian Look Na zdjęciu: Maciej Rybus

Maciej Rybus kilka tygodni temu został nowym piłkarzem Rubina Kazań

Lewy obrońca lub wahadłowy wcześniej grał w Spartaku Moskwa

Teraz zdradza kulisy tego transferu wewnątrz Rosji

“Chcę pomóc Rubinowi”

Maciej Rybus, to jeden z nielicznych zagranicznych piłkarzy, który po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydował pozostać w Rosji. Decyzja Polaka o dalszej grze w tym kraju była podyktowana m.in. ze względu na fakt, że żona zawodnika jest Rosjanką. Tym samym taki wybór zamknął drogę do reprezentacji Rybusowi. Jego bilans w kadrze zatrzymał się na 66 występach. Teraz jednak sam zainteresowany komentuje swój niedawny transfer do Rubina Kazań.

– Grałem przeciwko Rubinowi wiele razy. To bardzo dobry klub z długą historią, były mistrz Rosji, grał w Lidze Mistrzów. Klub ma wspaniały nowoczesny stadion, więc nie widzę żadnych minusów. Chcę jak najszybciej rozpocząć treningi. Będę pracował na sto procent, chcę pomóc Rubinowi w osiąganiu dobrych wyników w Premier Lidze – powiedział Rybus dla strony klubowej.

– Wrażenia są tylko pozytywne. Pojechałem do bazy, od razu mi się spodobało. Widać, że są wszystkie warunki, aby myśleć tylko o piłce nożnej. Jeszcze nie rozmawiałem z trenerem o pozycji, na jakiej będę grał. Myślę, że to wykrystalizuje się na treningach. Pracowaliśmy z głównym trenerem jakieś osiem lat temu. Pamiętam, że Raszid Rachimow ma bardzo ciekawe treningi i jednocześnie trudne. Uwielbiam tego typu zajęcia – dodał były reprezentant Polski.

