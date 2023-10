Rodrygo w tym sezonie nie może występować na swojej ulubionej pozycji w Realu Madryt. Carlo Ancelotti często wystawia go na dziewiątce. Piłkarz szczerze wypowiedział się na ten temat w brazylijskiej prasie.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo szczerze o niewygodnej pozycji w Realu Madryt

Rodrygo Goes w tym sezonie w Realu Madryt musi występować na niewygodnej dla siebie pozycji. Brazylijczyk jest wystawiany przez Carlo Ancelottiego na dziewiątce, co nieco ogranicza walory zawodnika. Nie znajduje to także odzwierciedlenia w liczbach. W 10 meczach 22-latek zdobył zaledwie jedną bramkę. Krytycznie na ten temat wypowiedział się w brazylijskiej prasie.

– Zawsze ważne jest, aby móc zrobić wiele rzeczy na boisku. Zawsze mówiłem, że mogę grać na obu skrzydłach, po prostu nie lubię grać jako dziewiątka, ale w Realu Madryt muszę. W Brazylii mogę poruszać się po całym boisku, co pomaga w mojej grze. Możliwość robienia tych rzeczy jest ważna, ponieważ zwiększa twoje szanse na grę, a to jest dla mnie kluczowe – stwierdził Rodrygo.

