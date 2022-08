fot. PressFocus Na zdjęciu: Robin Le Normand (z lewej)

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Realem Sociedad. Francuski defensor Robin Le Normand nie może się już doczekać rywalizacji z Robertem Lewandowskim.

Robert Lewandowski ma już za sobą ligowy debiut w barwach FC Barcelony. Niestety nie udało mu się zdobyć bramki

W niedzielę “Duma Katalonii” zmierzy się z Realem Sociedad

Obrońca Robin Le Normand nie może się doczekać rywalizacji z polskim napastnikiem

“Lubię grać z najlepszymi”

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony tego lata. W minionym tygodniu zaliczył ligowy debiut z Rayo Vallecano. Spisywał się nieźle, choć nie zdołał otworzyć swojego dorobku strzeleckiego. Polak ma nadzieję, że zmieni się to już w najbliższą niedzielę.

“Dumę Katalonii” czeka bowiem wyjazdowe starcie z Realem Sociedad. To trudny teren, gdzie hiszpański gigant potrafił już w przeszłości się potykać. Pomoc Lewandowskiego może się więc okazać bardzo istotna.

Nazwisko reprezentanta Polski budzi respekt wśród rywali. Obrońca Realu Sociedad Robin Le Normand stwierdził, że już nie może doczekać się rywalizacji z Lewandowskim. Oczywiście ma nadzieję, że uda mu się go zatrzymać.

Lubię grać z najlepszymi zawodnikami i Lewandowski jest jednym z najlepszych na świecie. Pokazał to i będzie to bardzo trudno, ale naprawdę chcę się z tym zmierzyć. To mnie motywuje, chociaż do zatrzymania tego typu gwiazdy najważniejszy jest kolektyw. Zespół, który jest bardzo wspierający i pomagający sobie nawzajem – mówi Le Normand.

Nic nie wskazuje na to, by Lewandowskiego miało zabraknąć w wyjściowej jedenastce. Starcie pomiędzy Realem Sociedad a FC Barceloną rozpocznie się o godzinie 22.

