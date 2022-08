fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik był jedną z alternatyw Juventusu na wypadek niepowodzenia w sprawie transferu Memphisa Depaya. Negocjacje z Holendrem zostały wstrzymane, co znacząco przybliża przenosiny reprezentanta Polski do Turynu.

Memphis Depay był priorytetem transferowym “Starej Damy”

Negocjacje zostały wstrzymane na skutek nowych żądań Holendra dotyczących pensji. Znacząco przewyższają one możliwości włoskiego giganta

Alternatywą dla włodarzy był Arkadiusz Milik. Aktualnie kwestia jego przeprowadzki do Turynu stała się zdecydowanie bardziej realna

Milik wreszcie trafi do Juventusu?

Kadra Juventusu na sezon 2022/2023 nie jest jeszcze kompletna. Z wypożyczenia do Atletico Madryt wrócił Alvaro Morata, a ofensywę zespołu wzmocnił tylko Angel Di Maria. Ponadto, wciąż ważą się losy wypychanego z Turynu Moise Keana. Massimiliano Allegri dostał zapewnienie, że tego lata do klubu trafi jeszcze jeden napastnik.

Na rynku pojawiła się bardzo ciekawa opcja, bowiem FC Barcelona dążyła do rozstania z Memphisem Depayem. Co więcej, istniała możliwość rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron, co pozwoliłoby zaoszczędzić na kwocie wykupu. Juventus wykazywał poważne zainteresowanie Holendrem, a negocjacje były już bliskie finalizacji.

Ostatecznie do transakcji może jednak nie dojść. Rozmowy zostały wstrzymane, bowiem reprezentant Holandii zażądał wyższej pensji, na którą władze Juventusu nie są w stanie się zgodzić. Trudno przewidywać, w jakim kierunku podąży ta sprawa, natomiast na chwilę obecną temat przenosin Depaya do Włoch został wstrzymane.

To znacząco zwiększa szanse dla Arkadiusza Milika, który był dla Juventusu jedną z alternatyw. Jego nazwisko przewijało się w kontekście transferu już w poprzednich latach, jednak do konkretów nigdy nie doszło.

Sytuacja Polaka w Marsylii sprawia, że tego lata najprawdopodobniej zmieni on pracodawcę. Na takie rozwiązanie liczy francuski klub, który widzi w nim szanse na zarobek. Według włoskich mediów Juventus rozpoczął rozmowy w sprawie ściągnięcia Milika. “Stara Dama” oferuje roczne wypożyczenie za 2 miliony euro z obowiązkiem późniejszego wykupu za 8 milionów euro. Jak na taką propozycję zareaguje Marsylia? Do niedawna żądano za napastnika 20 milionów euro.

