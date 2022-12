PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Statuetka Golden Foot 2022 trafiła w ręce Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony i kapitan reprezentacji Polski odebrał tę nagrodę na jubileuszowej gali w Monte Carlo.

Robert Lewandowski po raz kolejny został doceniony

“Lewy” w Monako otrzymał nagrodę Golden Foot

To wyróżnienie dla piłkarzy powyżej 28 roku życia

Lewandowski doceniony w Monako

Robert Lewandowski wygrał tegoroczny plebiscyt Golden Foot dla zawodnika powyżej 28 lat, który wyróżnił się nie tylko grą na boisku, ale także swoją osobowością oraz postawą poza murawą. Napastnik Barcelony i reprezentacji Polski okazał się najlepszy wśród dziesięciu nominowanych oraz pozostawił odcisk swoich stóp na Promenadzie Mistrzów na wybrzeżu Księstwa Monako.

Jury tego konkursu składa się z partnerów Golden Foot, dziennikarzy, działaczy piłkarskich i kibiców, którzy głosują na swojego kandydata w internetowym głosowaniu. Co ciekawe, tę nagrodę można zdobyć tylko raz w karierze, więc na swój sposób jest ona wyjątkowa.

Robert Lewandowski z nagrodą Golden Foot Monaco, gratulacje! 👏🇵🇱 pic.twitter.com/a1Av6JrnPn — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 22, 2022

Gala Golden Foot jest organizowana od 20 lat, aktualnie obchodzi jubileusz. W przeszłości po tzw. “złotą stopę” sięgali Robert Baggio, Pavel Nedved, Andrij Szewczenko, Ronaldo, Alessandro Del Piero, Roberto Carlos, Ronaldinho, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba, Andres Iniesta, Samuel Eto’o, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Edinson Cavani, Luka Modrić oraz Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski obecnie jest zawieszony z powodu nieodpowiedniego zachowania w stosunku do sędziego po otrzymaniu czerwonej kartki, a do gry w barwach Barcelony wróci dopiero 12 stycznia, kiedy to rozpocznie się miniturniej Superpucharu Hiszpanii.

