Poznaliśmy wyniki corocznego plebiscytu GOAL50. W 2022 roku zwycięzca mógł być tylko jeden – pierwsze miejsce przypadło Leo Messiemu, który kilka dni temu zdobył z Argentyną mistrzostwo świata. Na ósmym miejscu sklasyfikowany został natomiast Robert Lewandowski.

Leo Messi zdobył najwięcej głosów w plebiscycie GOAL50

Na ósmym miejscu pojawił się kapitan reprezentacji Polski

W czołowej dziesiątce zabrakło Cristiano Ronaldo, który uplasował się na jedenastej lokacie

Messi pozostawił konkurencję w tyle

GOAL50 to coroczny plebiscyt, który pozwala wyłonić pięćdziesięciu najlepszych piłkarzy na świecie, a w samym głosowaniu biorą udział kibice. Co ciekawe, formuła wyboru jest bardzo innowacyjna, bowiem zawodnicy są zestawianiu na zasadzie pojedynków, w których należy zdecydować się na jednego z nich. Ilość wygranych pojedynków ma swoje odzwierciedlenie w zajmowanym w rankingu miejscu.

W 2022 roku możliwe było stworzenie aż 2450 par. W środę poznaliśmy oficjalne wyniki, które nie mogą zaskakiwać. Na czele plebiscytu znalazł się Leo Messi, który wygrał grubo ponad 50% swoich pojedynków. Podium uzupełnili Neymar oraz Erling Haaland.

W czołowej dziesiątce nie zabrakło oczywiście miejsca dla Roberta Lewandowskiego, który uplasował się na ósmej lokacie. To nieco gorszy wynik w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to zajął miejsce na najniższym stopniu podium.

Kibice nie docenili również Cristiano Ronaldo, którego na próżno szukać w pierwszej dziesiątce. Znalazł się on dopiero na jedenastej pozycji, co doskonale obrazuje ostatnie nieudane dla niego miesiące.

TOP 10 plebiscytu GOAL50 2022:

Leo Messi

Neymar

Erling Haaland

Karim Benzema

Kylian Mbappe

Kevin de Bruyne

Luka Modrić

Robert Lewandowski

Mohamed Salah

Sadio Mane

Robert #Lewandowski zajął 8. miejsce w plebiscycie 50 najlepszych piłkarzy 2022 @goal. Zwycięzcy zostali wybrani głosami kibiców. GRATULACJE! 👏🏻 pic.twitter.com/wkePSloNgY — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 21, 2022

