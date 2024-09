Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski oraz Raphinha

Raphinha wyróżnia Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona ostatnio wybrała piątkę kapitanów na sezon 2024/25. Wśród wyróżnionych zawodników zabrakło Roberta Lewandowskiego, co wywołało niemałą burzę w polskich mediach. Zwłaszcza, że jednym z zawodników, który może nosić opaskę na ramieniu jest Raphinha, zawodnik, który wydawało się, że nie boiskowych walorów przywódczych.

Sam reprezentant Brazylii w ostatniej rozmowie z „Barca one” poruszył temat opaski kapitańskiej. 27-latek uważa, że Robert Lewandowski mógłby być kapitanem FC Barcelony. Raphinha dodał również, że nie tylko Polak zasługuje na to wyróżnienie. Były gracz Leeds United wskazał również na innych graczy „Dumy Katalonii”.

– Bycie kapitanem to coś więcej w twoim profilu. Moim zdaniem Robert też mógłby być kapitanem, Jules, Iñigo… Jest wielu, którzy mogliby być kapitanami i są w szatni. Bardzo się cieszyłem z tego wyboru. Gdybym ci powiedział, że spodziewałem się zostać jednym z czterech, skłamałbym. Bardzo się jednak cieszę, ponieważ młodzi i weterani widzą, co robię w środku, w szatni. Bycie kapitanem to nie tylko bycie jednym z czterech, to bycie gotowym we wszystkim, czego potrzebują, walczenie o to, czego potrzebują… Pomoc na boisku i poza nim. Bardzo się cieszę – powiedział Raphinha, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

FC Barcelona w najbliższym meczu zmierzy się z Gironą. Będzie to do tej pory najważniejszy sprawdzian dla zespołu Hansiego Flicka, który idealnie rozpoczął sezon.

