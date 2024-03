Robert Lewandowski w starciu Barcelony z Las Palmas (1:0) obejrzał swoją piątą żółtą kartkę, a to oznacza, że polski napastnik nie zagra w kolejnej kolejce La Ligi przeciwko Cadizowi (13 kwietnia).

Robert Lewandowski przed sobotnim spotkaniem z Las Palmas był zagrożony zawieszeniem

Kapitan reprezentacji Polski obejrzał żółtą kartkę i z tego powodu opuści kolejny mecz ligowy

Doświadczony napastnik jest jednak pewny gry w El Clasico, które odbędzie się 21 kwietnia

Robert Lewandowski wykartkował się przed El Clasico

FC Barcelona w sobotę wieczorem na Estadio Olimpico podejmowała Las Palmas w spotkaniu 30. kolejki La Ligi. W tym meczu obejrzeliśmy tylko jedną bramkę, której autorem był Raphinha. Robert Lewandowski wybiegł w pierwszym składzie, a w 81. minucie został zmieniony przez Vitora Roque.

Kapitan reprezentacji Polski przy zmianie bardzo powoli opuszczał boisko, za co sędzia upomniał go żółtą kartką. Niewykluczone, że właśnie taki był plan 35-letniego napastnika, który otrzymał swoje piąte upomnienie i tym samym wykartkował się przed starciem z Realem Madryt (21 kwietnia). Lewy nie zagra za to w następnej kolejce ligowej przeciwko Cadizowi (13 kwietnia).

Barca w międzyczasie na Parc des Princes zmierzy się z PSG w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów (10 kwietnia). Rewanż w stolicy Katalonii odbędzie się 16 kwietnia.