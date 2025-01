Robert Lewandowski w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie. Napastnik Barcelony ma na koncie w obecnych rozgrywkach 26 goli w 27 meczach. Jak to się prezentuje w poszczególnych rozgrywkach?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oto dorobek bramkowy Roberta Lewandowskiego w tym sezonie

Robert Lewandowski w tym sezonie zachwyca formą. Napastnik Barcelony po dość przeciętnym, a zdaniem części ekspertów i dziennikarz, a także kibiców po prostu słabym poprzednim sezonie, w tym imponuje formą. Kapitan reprezentacji Polski pomimo wieku, a na karku ma już 36 lat, nadal potwierdza, że jest napastnikiem klasy światowej i upływające lata nie są dla niego przeszkodą.

WIDEO: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Udowodnił to także w meczu Realu z Barceloną, gdzie podczas finału Superpucharu Hiszpanii zanotował asystę kapitalnie obsługując Lamine Yamala, a później zdobył ważnego, bo wyprowadzającego na prowadzenia gola. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ. Ile jednak Robert Lewandowski ma już w tym sezonie goli? Odpowiedź to: 26 trafień w 27 rozegranych meczach. A w dodatku Polak dokłada również do tego dorobku trzy asysty.

Oto jak rozkładają się trafienia Roberta Lewandowskiego w tym sezonie na poszczególne rozgrywki.

Rozgrywki Liczba meczy Liczba goli Superpuchar Hiszpanii 2 mecze 1 gol Puchar Króla 1 mecz 2 gole La Liga 18 meczy 16 goli Liga Mistrzów 6 meczy 7 goli Suma: 27 meczy 26 goli

Czytaj więcej: Lewandowski otrzymał dwie oferty transferu. Barcelona czeka na decyzję