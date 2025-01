Lewandowski strzela w El Clasico! Wcześniej zaliczył asystę [WIDEO]

Robert Lewandowski zanotował asystę przy golu Lamina Yamala na 1:1 dla Barcelony. Kilkanaście minut później Polak trafił do bramki z rzutu karnego i wyprowadził Dumę Katalonii na prowadzenie w starciu z Realem Madryt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ma patent na Real, gol i asysta w El Clasico

Robert Lewandowski w dzisiejszym El Clasico najpierw zanotował asystę, a później pewnie wykorzystał rzut karny i zdobył gola, który wyprowadził Barcelonę na prowadzenie w finale Superpucharu Hiszpanii.

WIDEO: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

W 22. minucie meczu Polak świetnym prostopadłym podaniem uruchomił Lamina Yamala, a ten pewnie pokonał bramkarza Realu Madryt, który przy uderzaniu Hiszpana nie miał szans. Kilkanaście minut później w polu karnym kopnięty przez Eduardo Camavingę był Gavi i sędzia główny finałowego starcia po konsultacji z VAR-em zdecydował się podyktować rzut karny dla Dumy Katalonii. Do jedenastki podszedł Robert Lewandowski i pewnym uderzeniem pokonał Thibaut Courtois.

🇵🇱 𝐆𝐎𝐋 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐄𝐆𝐎! ⚽️🎯



FC Barcelona wychodzi na prowadzenie w El Clásico po bramce Polaka! 🏆 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/0p74qrxpE3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 12, 2025

Robert Lewandowski w tym sezonie ma już na koncie 26 goli w 27 meczach. Do tego dorobku dorzuca on także trzy asysty, to powoduje, że 36-letni napastnik jest jednym z najlepszych strzelców w Europie i jeszcze raz udowadnia, że pomimo upływu lat, nadal zna się na swoim fachu i jest w świetnej formie.

