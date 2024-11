Robert Lewandowski został pominięty przez FIFA podczas nominacji do nagrody FIFA The Best 2024. To bardzo zaskakująca decyzja, patrząc także na to, kto znalazł się wśród wyróżnionych.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski bez nominacji do FIFA The Best 2024

Robert Lewandowski został pominięty przez FIFA podczas najnowszych nominacji do nagrody FIFA The Best 2024. Jest to o tyle zastanawiające, a nawet szokujące, bowiem na liście nominowanych znaleźli się gracze, którzy zdecydowanie nie są na poziomie oraz w takiej formie, jak Robert Lewandowski. Reprezentant Polski nie jest jednak jedną gwiazdą, o której zapomniano przy wystawianiu listy nominowanych. Zabrakło także miejsce dla Mohameda Salaha.

WIDEO: Lewandowski w Barcelonie nie gra o pieniądze i transfer

Nagroda FIFA The Best przyznawana jest w sześciu kategoriach. Najbardziej prestiżowa jest ta dla najlepszego napastnika oraz zawodnika. Nominowani do tej pierwszej nagrody są m.in.: Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe czy Artem Dowbyk. Na liście są jednak także bardzo zaskakujące nazwiska, jak chociażbym: Akram Afif oraz Salomon Rondon. Obaj grają w egzotycznych ligach: ten pierwszy w Katarze, a drugi w Maroku. Na 22-osobwej liście nie ma jednak Roberta Lewandowskiego oraz Mohameda Salaha.

Who’d you vote as Best Attacker at FIFA The Best Awards 2024? ✨🗳️ pic.twitter.com/CxL4mM7EFB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024

Lewandowskiego zabrakło także wśród nominowanych do nagrody najlepszego gracza roku FIFA. Na tej liście znaleźli się: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Kylian Mbappe, Leo Messi, Rodri, Fede Valverde, Vinicius Jr., Florian Wirtz, Lamine Yamal.

Robert Lewandowski w swojej kolekcji ma dwie nagrody dla najlepszego piłkarza roku od FIFA: z 2020 oraz 2021 roku.

Czytaj więcej: Real Madryt obrał cel transferowy. Alexander-Arnold to nie priorytet