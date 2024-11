Real Madryt obrał cel transferowy. Alexander-Arnold to nie priorytet

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real Madryt liczy na powrót Rafy Marina

Real Madryt znalazł się w bardzo trudnej sytuacji kadrowej. Wielu podstawowych zawodników Królewskich zmaga się z kontuzjami, co znacząco ogranicza pole wyboru Carlo Ancelottiemu. Szczególnym problemem jest środek defensywy.

WIDEO: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

W przegranym meczu z Liverpoolem (0:2) Carlo Ancelotti był zmuszony wystawić na środku defensywy Raula Asencio, który na początku sezonu nie był nawet blisko pierwszego składu. W tej sytuacji klub rozpoczął analizę rynku transferowego, aby uzupełnić braki kadrowe.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, Real Madryt priorytetowo traktuje pozycję środkowego obrońcy. Dlatego na ten moment klub nie podejmuje kolejnych kroków w sprawie transferu Trenta Alexandra-Arnolda.

– Real Madryt ma teraz inne problemy niż Trent Alexander-Arnold. Mają kłopoty w defensywie i nie wiadomo, czy Ancelotti zostanie. […] Ancelotti jest osobą, która chciałaby pozyskać Trenta Alexander-Arnolda, ale w tej chwili Real Madryt skupia się na teraźniejszości – powiedział Di Marzio.

Włoski ekspert transferowy wskazał również nazwisko, które może w pewnym stopniu pomóc w problemach z obsadzeniem linii obrony.

– W tej chwili nie chodzi o to, żeby Trent przeszedł do Realu Madryt. Mają inne priorytety na styczeń. Chcieliby odzyskać Rafę Marina z Napoli, ponieważ zna on Real Madryt i wie, jak dla niego grać, ale nie wiem, czy Napoli chce go puścić – poinformował.