Robert Lewandowski musiał przedwcześnie opuścić boisko podczas wtorkowego ligowego spotkania Osasuna Pampeluna – FC Barcelona. Reprezentant Polski jeszcze w trakcie pierwszej połowy otrzymał dwie żółte, a konsekwencji czerwoną kartkę. To nie pierwsza sytuacja w karierze, w której Lewandowski został usunięty przez sędziego z boiska.

Robert Lewandowski po raz trzeci w swojej karierze został usunięty z boiska przez sędziego

Pierwsza taka sytuacja miała miejsce jeszcze gdy był zawodnikiem Znicza Pruszków

Teraz z powodu dwóch żółtych kartek przedwcześnie opuścił boisko podczas meczu z Osasuną Pampeluna

Robert Lewandowski z czerwoną kartką

Robert Lewandowski nie zaliczy do udanych ostatniego swojego występy w Barcelonie przed rozpoczęciem mundialu w Katarze. Polski napastnik, który miał poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa w wyjazdowym meczu z Osasuną Pampeluna, już w trakcie pierwszej połowy musiał opuścić boisko. Była to konsekwencja dwóch żółtych kartek, jakimi został ukarany w 11. i 31. minucie przez sędziego Jesusa Gila Manzano. Lewandowski opuścił boisko przy wyniku 1:0 dla Osasuny.

😱 DRUGA ŻÓŁTA KARTKA DLA 🇵🇱 ROBERTA LEWANDOWSKIEGO! 😳



Kapitan reprezentacji Polski kończy mecz z Osasuną już w pierwszej połowie… #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/90EfexNLxK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 8, 2022

Czerwone kartki w karierze Lewandowskiego

Czerwona kartka, którą został ukarany podczas meczu z Osasuną, jest trzecią w jego karierze. Ostatni raz z boiska wyleciał prawie 10 lat temu, bowiem 9 lutego 2013 roku. Lewandowski był wówczas zawodnikiem Borussi Dortmund i został usunięty z boiska w 31. minucie przegranego 1:4 ligowego meczu z Hamburgerem SV. Polski napastnik, który zdążył się jeszcze wpisać na listę strzelców, otrzymał wówczas bezpośrednią czerwoną kartkę.

Po raz pierwszy czerwony kartonik, w konsekwencji dwóch żółtych, Lewandowski obejrzał jeszcze w Polsce, będąc piłkarzem Znicza Pruszków. Miało to miejsce 8 sierpnia 2007 roku w wygranym 2:1 wyjazdowym meczu II ligi z GKS-em Katowice, w którym również trafił do bramki rywali.

data mecz minuta 08.08.2007 GKS Katowice – Znicz Pruszków 1:2 90 09.02.2013 Borussia Dortmund – Hamburger SV 1:4 31 08.11.2022 Osasuna Pampeluna – FC Barcelona 31

