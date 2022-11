Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie ma dobrej passy w Barcelonie. Polak ostatnio zmarnował rzut karny. We wtorek dostał czerwoną kartkę.

Robert Lewandowski nie będzie dobrze wspominał meczu z Osasuną

Polak dostał czerwoną kartkę jeszcze w pierwszej połowie

34-latek opuścił boisko w momencie, gdy Barcelona przegrywała w Pampelunie 0:1

Lewandowski zawiódł Barcelonę

Barcelona do wtorkowego meczu z Osasuną przystępowała jako lider La Ligi. Drużyna Xaviego znajdowała się na czele tabeli z dwoma punktami przewagi nad Realem Madryt. W przypadku pokonania zespołu z Pampeluny, Barcelona miałaby już pięć oczek więcej, niż Królewscy. Na dobry występ we wtorek szczególnie liczył Robert Lewandowski, który w ostatniej ligowej konfrontacji nie wykorzystał rzutu karnego, a to kapitanowi naszej kadry nie zdarza się często.

Wtorkowa potyczka od początku meczu nie układała się dobrze dla Barcelony, która przegrywała 0:1 już po sześciu minutach gry. Wówczas sędzia Jesus Gil Manzano nie odgwizdał faulu na Marcosie Alonso i uznał bramkę zdobytą po zamieszaniu w szesnastce. Arbiter ten dał się znaki Barcelonie także później, o czym boleśnie przekonał się Lewandowski.

Polski napastnik w 31. minucie podczas walki o piłkę wpadł na przeciwnika i sfaulował go, co nie umknęło uwadze arbitra. Pokazał on Polakowi żółtą kartkę. Lewandowski miał już wcześniej na koncie upomnienie (w 11. minucie), więc Jesus Gil Manzano finalnie pokazał 34-latkowi czerwoną kartkę i napastnik Barcelony musiał opuścić boisko. Poprzednio Polakowi zdarzyło się jeszcze, gdy reprezentował Borussię Dortmund.

😱 DRUGA ŻÓŁTA KARTKA DLA 🇵🇱 ROBERTA LEWANDOWSKIEGO! 😳



Kapitan reprezentacji Polski kończy mecz z Osasuną już w pierwszej połowie… #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/90EfexNLxK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 8, 2022

