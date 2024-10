fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius bez Złotej Piłki, ale z nową umową?

Vinicius Junior był wielkim faworytem do zdobycia Złotej Piłki. W poprzednim sezonie poprowadził on Real Madryt do triumfu w Lidze Mistrzów. Bardzo słabo poradził sobie natomiast na Copa America, podczas gdy Euro 2024 padło łupem Hiszpanii dowodzonej przez Rodriego. Podczas poniedziałkowej gali to pomocnik Manchesteru City otrzymał tytuł najlepszego piłkarza świata. Wyniki plebiscytu nie przypadły do gustu w Madrycie – gala została zbojkotowana przez klub, który przewiduje, że brak wygranej Viniciusa to skutek konfliktu z UEFA.

Brazylijczyk nie najlepiej zniósł wieści o triumfie Rodriego. Real w pełni wspiera swojego gwiazdora i zamierza zrekompensować mu to niepowodzenie. “Relevo” donosi, że klub skontaktował się z agentami Viniciusa, aby nawiązać negocjacje kontraktowe. Zawodnik mógłby oczywiście liczyć na lepsze warunki finansowe.

Real próbował już dojść do porozumienia z Viniciusem podczas letniego okienka transferowego, lecz wówczas się to nie udało. Nowa umowa miałaby być wyrazem szacunku i uznania wobec dokonań Brazylijczyka w minionym sezonie. W ten sposób miałby zapomnieć również o Złotej Piłce, której w pewnym momencie był wręcz pewny.

Przyszłość Viniciusa pozostaje wciąż niewyjaśniona. Realowi bardzo zależy, aby zatrzymać go na Santiago Bernabeu. W dalszym ciągu zabiegać o niego będą Saudyjczycy, którzy latem złożyli astronomiczną ofertę. Do tematu transferu mają wrócić w 2025 roku.