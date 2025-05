CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Athletic Bilbao

Real odrzuca możliwość pożegnania napastnika

Kto po sezonie pożegna się z szeregami Los Blancos? Na pewno uczyni to Carlo Ancelotti – Włoch zostanie zastąpiony przez Xabiego Alonso. Natomiast jeżeli mówimy o piłkarzach, swoje ostatnie mecze na Santiago Bernabeu rozgrywa Lucas Vazquez – kontrakt 33-latka nie zostanie przedłużony. Wiemy także, którzy zawodnicy nie odejdą z klubu. Real Madryt nie zamierza negocjować transferu obiecującego napastnika.

Jednym z graczy, który może spać spokojnie, jest Endrick. Brazylijska gwiazdka była łączona z odejściem ze stolicy Hiszpanii – w grę wchodziło nie tylko wypożyczenie, ale także transfer definitywny. Zainteresowanie pozyskaniem 18-latka wyrażało co najmniej kilka ekip.

Chociaż do tej pory media sugerowały, że wychowanek Palmeiras nie może być pewny swojej przyszłości, to najnowsze doniesienia forsują inną narrację. Według Relevo Endrick jest „nietykalny”, a Real widzi w nim jednego z piłkarzy, na których w ciągu kilku najbliższych lat chce budować drużynę. Obecny kontrakt napastnika jest ważny aż do 30 czerwca 2030 roku.