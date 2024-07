Real może stracić Bellinghama na kilka tygodni. Możliwa operacja

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham wciąż narzeka na problemy z barkiem

Jude Bellingham kontuzji nabawił się 5 listopada podczas meczu ligowego przeciwko Rayo Vallecano. Upadek na lewe ramię spowodował uraz, który wciąż mu doskwiera. Problemy zdrowotne Anglika doprowadziły nawet do zmiany w sztabie medycznym Realu Madryt. Po krótkim odpoczynku, gwiazdor wrócił do gry, ale rosną głosy poparcia dla operacji, która mogłaby definitywnie rozwiązać problem.

Pomimo kontuzji, Bellingham pozostaje kluczowym zawodnikiem reprezentacji Anglii. Jego występy na mistrzostwach Europy może nie były najlepsze, ale jego rola w zespole jest nie do przecenienia. Real Madryt ma nadzieję uniknąć operacji, lecz zdaje sobie sprawę, że jest to coraz bardziej realna opcja.

Operacja, jeśli do niej dojdzie, wykluczy Bellinghama z gry na co najmniej dwa miesiące. Obecnie zawodnik zmaga się z dyskomfortem, do którego jednak zdążył się już przyzwyczaić. Real Madryt rozważa wszystkie możliwości, ale ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu mistrzostw Europy.

Kontuzja Bellinghama nie pogorszyła się od czasu pierwszego urazu, co jest dobrą wiadomością dla klubu. Jego ramię utrzymuje się w odpowiedniej pozycji, ale ból jest na tyle uciążliwy, że zawodnik często występuje z ochraniaczem na ramieniu, podobnym do tych używanych w NFL. Ponadto, często musiał polegać na środkach przeciwbólowych, aby móc kontynuować grę.

Real Madryt jest zdeterminowany, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego zawodnika. Priorytetem jest uniknięcie operacji, jeśli tylko będzie to możliwe. Jednak jeśli ból będzie się utrzymywać, klub może zdecydować się na zabieg, aby Bellingham mógł wrócić do pełnej sprawności i kontynuować swoją karierę bez przeszkód.

