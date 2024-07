Klopp przyjmie sensacyjną ofertę? Rozpoczęto rozmowy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jürgen Klopp

Stany Zjednoczone walczą o zatrudnienie Kloppa

Druga kadencja Gregga Berhaltera na stanowisku trenera reprezentacji USA dobiegła końca po tym, jak drużyna nie zdołała wyjść z grupy na Copa America, którego Stany Zjednoczone były gospodarzem. To niepowodzenie zmusiło władze do podjęcia decyzji o zakończeniu współpracy z 50-letnim szkoleniowcem.

Według informacji uzyskanych przez “The Independent”, amerykańska federacja już nawiązała wstępne kontakty z Jurgenem Kloppem w sprawie objęcia stanowiska trenera. Niemiec, który niedawno zakończył swoją dziewięcioletnią przygodę z Liverpoolem, jest uznawany za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Jego osiągnięcia na Anfield Road, w tym zdobycie mistrzostwa Anglii po 30 latach oraz triumf w Lidze Mistrzów, mówią same za siebie.

Klopp, który w przeszłości prowadził też Borussię Dortmund, ogłosił po zakończeniu sezonu Premier League, że zamierza zrobić sobie przerwę od futbolu, gdyż odczuwa wypalenie. Mimo to, Amerykanie mają nadzieję, że uda im się przekonać go do objęcia reprezentacji na czas przygotowań do mistrzostw świata w 2026 roku, które USA współorganizuje z Kanadą i Meksykiem.

Turniej w 2026 roku będzie niezwykle ważnym wydarzeniem dla amerykańskiej piłki nożnej. Po zakończeniu przygody na mundialu w Katarze w 1/8 finału, USA ma ambitne plany na przyszłość i chce wykorzystać nadchodzące mistrzostwa do zbudowania silnej i konkurencyjnej drużyny. Klopp, znany ze swojej charyzmy i umiejętności motywowania zawodników, mógłby być idealnym kandydatem do poprowadzenia reprezentacji ku nowym sukcesom.

