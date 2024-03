Przybycie Kyliana Mbappe nie oznacza, że Real Madryt sprzeda jednego z napastników. Carlo Ancelotti chce, by francuski gwiazdor grał u boku Rodrygo czy Viniciusa Juniora. Królewscy będą mieli atak marzeń.

IMAGO / Photo Players Images Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real nie sprzeda Viniciusa i Rodrygo

Ancelotti chce, by grali u boku Mbappe

Real będzie mieć galaktyczny atak od nowego sezonu

Przenosiny Kyliana Mbappe do Realu Madryt są już przesądzone. Co prawda Królewscy tego oficjalnie nie potwierdzili, ale szanowani dziennikarze informowali już o tym, że działacze Realu dogadali się z napastnikiem. Jego kontrakt będzie obowiązywać od lata tego roku.

Dziennik AS donosi, że przybycie Mbappe nie przyczyni się do sprzedaży innych atakujących. Carlo Ancelotti chce znaleźć miejsce dla Francuza, Viniciusa Juniora, Rodrygo czy Joselu. Warto przy tym nadmienić, że do Królewskich dołączy też 17-letni Endrick.

Dziennik AS pisze o tym, że Real może mieć niebawem najmocniejszy atak w swojej historii. Pewne wydaje się być to, iż Mbappe będzie grać na szpicy, a pozostała dwójka u jego boku – na skrzydłach.