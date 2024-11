Real Madryt podważa jego zaangażowanie. Gwiazda może odejść

PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez

Vinicius Junior ma ofertę z Al-Hilal, Real powątpiewa w jego zaangażowanie

Real Madryt w ostatnich tygodniach nie ma zbyt dobrego czasu. Najpierw na zespół Carlo Ancelottiego spadła olbrzymia krytyka w związku z dotkliwą porażką przeciwko FC Barcelonie w El Clasico. Później wydarzyła się źle odebrana w mediach sytuacja z galą Złotej Piłki. Z kolei ostatnio świat obiegła sensacyjna informacja, że Vinicius Junior otrzymał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Transferem gwiazdy Realu Madryt zainteresowany jest rząd Arabii Saudyjskiej, który chce umieścić Brazylijczyka w klubie Al-Hilal. Finalizacja transakcji miałaby mieć miejsce latem 2026 roku, czyli na rok przed wygaśnięciem kontraktu z Los Blancos.

W związku z zaistniałą sytuacją w Realu Madryt robi się coraz bardziej nerwowo. Z pewnością w klubie nikt nie wyobraża sobie, aby jedna z największych gwiazd mogła opuścić zespół. Co więcej, w obliczu potencjalnego rozstania dziennik Sport przekazał, że w stolicy Hiszpanii zaczynają powątpiewać w zaangażowanie Viniciusa Juniora. Głównym powodem tego jest oczywiście bajeczna oferta, która ma go skusić na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej.

Vinicius Junior przeniósł się do Realu Madryt latem 2018 roku z Flamengo za 45 milionów euro. Od tego momentu 24-letni piłkarz wystąpił w koszulce Królewskich w 279 meczach, w których zdobył 91 bramek i zanotował 82 asysty.

W bieżącym sezonie imponuje skutecznością. Mimo transferu Kyliana Mbappe przed startem rozgrywek to Brazylijczyk jest główną postacią Realu Madryt. Na swoim koncie ma już 8 goli i 7 asyst w 15 meczach.