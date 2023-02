Źródło: AS / Marca / Goal.pl

Źródło: AS / Marca / Goal.pl

Już w czwartek wieczorem Real Madryt oraz Valencia rozegrają zaległe spotkanie 17. kolejki La Ligi. Królewscy muszą wygrać, by zmniejszyć dystans do liderującej Barcelony. Prezentujemy przewidywane składy na ten mecz.

Real Madryt – Valencia: przewidywane składy

Real Madryt w La Lidze znajduje się pod wielką presją. Królewscy muszą pokonać Valencię w zaległym meczu 17. kolejki La Ligi. W środę, bowiem, swoje zaległe spotkanie z Realem Betis wygrała FC Barcelona (2:1). To oznacza, że Blaugrana zwiększyła swoją przewagę nad odwiecznym rywalem do ośmiu punktów. Królewskich nie stać na potknięcia.

Los Blancos podejdą do czwartkowego meczu bez trzech defensorów. Z urazami wciąż walczą David Alaba, Lucas Vazquez oraz Ferland Mendy. Do treningów wrócił już Dani Carvajal, ale hiszpańskie media sugerują, że zacznie on spotkanie na ławce rezerwowych. Miejsce po prawej stronie zajmie ponownie Nacho, w centrali ujrzymy Edera Militao i Antonio Ruedigera, zaś na lewej flance kolejną szansę dostanie Eduardo Camavinga.

Madryckie dzienniki mają problem z ustaleniem wyjściowej trójki w pomocy. Są pewne, że ujrzymy tam Toniego Kroosa i Lukę Modricia. Do zdrowia wrócił już Aurelien Tchouameni i wg Marki Francuz znajdzie się w podstawowym składzie. Przypuszczalnie, jednak, jego miejsce na murawie zajmie Dani Ceballos. Z kolei z przodu z pewnością wystąpią Karim Benzema z Viniciusem. Tercet najprawdopodobniej uzupełni Fede Valverde.

Valencia przyjedzie na Santiago Bernabeu tuż po zwolnieniu Gennaro Gattuso. Nietoperze cierpią również z powodu plagi kontuzji. W czwartek nie zagrają na pewno Justin Kluivert, Thierry Rendall, Nico Gonzalez oraz Jaume Domenech. Do pełni zdrowia wrócili za to liderzy: Jose Gaya oraz Edinson Cavani, których najprawdopodobniej ujrzymy w podstawowym składzie.

Przewidywane składy:

Real Madryt: Courtois – Nacho, Militao, Ruediger, Camavinga – Kroos, Modrić, Ceballos – Valverde, Benzema, Vinicius

Valencia: Mamardaszwili – Foulquier, Comert, Oezkacar, Gaya – Lato, Musah, Almeida, Castillejo, Lino – Cavani

Początek starcia już o godzinie 21:00

