Real Madryt – Valencia: typy i kursy na mecz La Liga. Znajdujący się w trudnym położeniu Królewscy w czwartek odrobią zaległości z 17. kolejki. Na Santiago Bernabeu przyjedzie ekipa z Walencji, która potrzebuje punktów w walce o utrzymanie.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Valencia CF 1.40 5.25 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2023 10:13 .

Real Madryt – Valencia, typy i przewidywania

Real Madryt – Valencia, sytuacja kadrowa

Największym zmartwieniem Carlo Ancelottiego przed czwartkowym meczem jest absencja Ferlanda Mendy’ego, który z powodu kontuzji będzie musiał pauzować w najbliższych tygodniach. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego powinni być natomiast David Alaba, Aurelien Tchouameni i Dani Carvajal, którzy ostatnio również zmagali się z problemami zdrowotnymi.

Valencia na pewno będzie musiała sobie poradzić bez kontuzjowanego Nico Gonzaleza. Mało prawdopodobne są także występy Jaume Domenecha i Thierry’ego Correi.

Real Madryt – Valencia, ostatnie wyniki

Real Madryt swoich dotychczasowych występów w 2023 roku nie może zaliczyć do udanych. W trzech ligowych spotkaniach zapisał na swoje konto tylko cztery punkty, co skrzętnie wykorzystała Barcelona, która dzięki serii wygranych wypracowała sobie pięciopunktową przewagę w ligowej tabeli. W ostatni weekend Królewscy bezbramkowo zremisowali z Realem Sociedad i teraz nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie, bowiem postawiłoby one ich pod ścianą przed kolejnymi meczami.

Królewscy do czwartkowego spotkania z Valencią przystąpią z pozycji faworyta. Ich rywal zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli La Liga, ale jego przewaga nad strefą spadkową to zaledwie jeden punkt. Forma drużyny z Estadio Mestalla nie może napawać optymizmem jej kibiców, bowiem Valencia w czterech ostatnich ligowych meczach zapisała na swoje konto tylko jeden punkt. O przerwanie tej serii w Madrycie będzie bardzo trudno.

Real Madryt – Valencia, historia

Dla obu drużyn będzie do drugi pojedynek w tym sezonie, ale pierwszy ligowy. 11 stycznia obie drużyny mierzyły się ze sobą w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Valencia była w stanie postawić Królewskim trudne warunki i po dogrywce na tablicy wyników widniał rezultat 1:1. O awansie do finału zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali podopieczni Carlo Ancelottiego.

W rywalizacji ligowej Real Madryt wygrał trzy ostatnie konfrontacje z Valencią, a przed własną publicznością jest niepokonany od 2008 roku.

Real Madryt – Valencia , kursy bukmacherski

Real Madryt jest faworytem czwartkowego spotkania, co nie podlega żadnej dyskusji. Widać to również po kursach oferowanych przez bukmacherów. Kursy na wygraną Realu oscylują w okolicy 1.40.

Real Madryt – Valencia, kto wygra?

Real Madryt – Valencia, przewidywane składy

Real Madryt – Valencia, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Real Madryt – Valencia, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports.

Internetowa transmisja będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz uzyskać rabat 60 zł na półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Rejestrujać konto za pośrednictwem naszej strony zapłacisz jedynie 59 zł miesięcznie.

