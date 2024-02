Real Madryt latem ruszy na rynek transferowy, w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata na środek obrony. Jak donosi hiszpański dziennik AS faworytem Ancelottiego jest Giorgio Scalvini z Atalanty Bergamo.

Źródło: AS

Imago / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt będzie chciał latem sprowadzić środkowego obrońcę

W kręgu zainteresowań znajduje się Giorgio Scalvini

Włoski stoper jest faworytem Ancelottiego

Giorgio Scalvini faworytem Ancelottiego ws. transferu do Realu Madryt

Real Madryt zmaga się w tym sezonie z problemami kadrowymi na pozycji środkowego obrońcy. Wyłączeni z gry są David Alaba i Eder Militao. Ostatnio wypadli również Antonio Rudiger oraz Nacho. Kontuzję stoperów w znacznym stopniu powodują, że Carlo Ancelotti ma ograniczone pole manewru przy rotacji składem.

Dlatego podczas letniego okna transferowego do Madrytu ma zawitać nowy defensor. Dziennik AS poinformował, że włoski szkoleniowiec ma nawet swojego faworyta. Z grona potencjalnych piłkarzy łączonych z Realem 64-letni szkoleniowiec najchętniej wybrałby Giorgio Scalviniego. Młody Włoch zbiera dobre recenzje za występy w Serie A. W tym sezonie zagrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył 2 asysty.

Poza 20-latkiem z Atalanty na radarze Królewskich znajdują się jeszcze tacy piłkarze jak Goncalo Inacio oraz Leny Yoro.