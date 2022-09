🇧🇷 Rodrygo w ostatnich meczach ligowych 👀



vs RCD Espanyol 🅰️

vs Real Betis ⚽️

vs RCD Mallorca ⚽️



Ależ zabawił się Brazylijczyk w tej akcji! 🪄 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/hoy5n8iuld