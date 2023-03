Real Madryt wyjaśnił kwestię przyszłości Karima Benzemy. Obie strony doszły do ustnego porozumienia w sprawie nowego kontraktu. W ciągu kilku najbliższych tygodni powinno dojść do złożenia oficjalnego podpisu.

Karim Benzema zostanie w Madrycie na kolejny sezon

Real doszedł do porozumienia z gwiazdorem w sprawie przedłużenia umowy do połowy 2024 roku

W ciągu najbliższych tygodni złożony zostanie oficjalny podpis

Benzema kontynuuje przygodę z Królewskimi

Władze Realu Madryt mają przed sobą szereg ważnych rozmów i decyzji. Wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty takich zawodników, jak Toni Kroos, Luka Modrić, Dani Ceballos, Nacho czy Marco Asensio. Pod znakiem zapytania stała również przyszłość Karima Benzemy, choć w tym przypadku kibice nie mieli żadnych obaw.

Gwiazdor w poprzednim sezonie poprowadził Królewskich do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii oraz triumfu w Lidze Mistrzów, a sam został laureatem Złotej Piłki. Obecna kampania nie jest dla niego już tak udana, gdyż na przeszkodzie stoją problemy zdrowotne, które regularnie powodują przerwę w treningach.

Nie zmienia to faktu, że dla Realu Benzema wciąż jest kluczową postacią ofensywy. Władze klubu zakładają, że będzie on podstawowym napastnikiem także w przyszłym sezonie. Dopiero wtedy podjęta zostanie decyzja o pozyskaniu jego następcy.

W ostatnich dniach doszło do spotkania między francuskim snajperem a Florentino Perezem. Obie strony doszły do ustnego porozumienia w sprawie kontynuowania współpracy. Niebawem Benzema podpisze kontrakt, który obowiązywał będzie do połowy 2024 roku. Oficjalnego potwierdzenia powinniśmy się spodziewać w kolejnych tygodniach.

