Real Madryt od początku sezonu musi radzić sobie bez podstawowego bramkarza. Thibaut Courtois w sierpniu zerwał więzadła krzyżowe. Hiszpańska Marca przekazała jednak pozytywne wieści na temat powrotu Belga do gry.

Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois na początku sezonu zerwał więzadła krzyżowe

Bramkarz zdecydował, że nie pojedzie na najbliższe EURO

31-latek wróci do treningów z Realem Madryt 27 marca

Thibaut Courtois wraca do treningów po ciężkiej kontuzji

Thibaut Courtois podczas przygotowań do sezonu doznał ciężkiej kontuzji. Belg w sierpniu zerwał więzadła krzyżowe, przez co wypadł z gry na wiele miesięcy. Jakiś czas temu poinformował media o swojej decyzji związanej z udziałem w Mistrzostwach Europy. 31-latek w związku z poważną kontuzją zdecydował o tym, że nie pojedzie z reprezentacją na turniej do Niemiec.

Fani Realu Madryt w końcu mogą się ucieszyć, bowiem hiszpańska Marca, a dokładniej dziennikarz Jose Felix Diaz przekazał nowe wieści na temat stanu zdrowia Courtois. Zdaniem Hiszpana bramkarz Królewskich jeszcze w tym miesiącu rozpocznie treningi z zespołem. Dokładna data podana przez dziennikarza to 27 marca.

Pod nieobecność Courtois między słupkami Realu Madryt występują na przemian Kepa Arrizabalaga oraz Andriy Lunin. Choć do występów Hiszpana można mieć wiele zastrzeżeń, tak forma Ukraińca imponuje, a absencja doświadczonego golkipera nie wpłynęła na wyniki zespołu.

Real Madryt na ten moment zajmuje 1. miejsce w La liga z przewagą 7 punktów nad drugą Gironą. Do końca sezonu pozostało 11. kolejek.