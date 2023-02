PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Real Madryt wygrał 4:0 z Elche w spotkaniu, które zamknęło 21. kolejkę hiszpańskiej La Ligi. Królewscy musieli rozegrać ten mecz w środku tygodnia, bowiem w weekend przebywali w Maroku na Klubowych Mistrzostwach Świata.

Real Madryt nie dał szans Elche

Królewscy pokonali outsidera 4:0

Pięknymi golami popisali się Asensio i Modrić

Bez niespodzianki na Santiago Bernabeu, Elche rozgromione

Real Madryt, który kibicom zgromadzonym na Santiago Bernabeu zaprezentował dzisiaj trofeum za wygranie Klubowych Mistrzostw Świata, z wysokiego C rozpoczął środowy mecz z Elche. Królewscy od początku dominowali na boisku, a w 5. minucie stworzyli sobie świetną okazję – Rodrygo kapitalnie wbiegł w pole karne i zagrał do Karima Benzemy, ale Francuz atakowany przez obrońców gości nie zdołał skierować piłki do siatki.

Chwilę później z dystansu huknął Eder Militao i Brazylijczykowi do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele. Los Blancos konsekwentnie atakowali bramkę rywali i w 8. minucie podopiecznym Carlo Ancelottiego udało się wyjść na prowadzenie. Marco Asensio w swoim stylu zbiegł do środka pola, minął kilku rywali, a następnie precyzyjnie uderzył lewą nogą.

CO ZA WEJŚCIE W POLE KARNE! 😍🔥



Fenomenalnie zrobił to Marco Asensio! 😎⚽ Zresztą, zobaczcie sami! 👇



Mecz trwa w Eleven Sports 1! #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/EH1iVpfC5j — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 15, 2023

Następnie swoje sytuacje mieli Karim Benzema oraz Fede Valverde, lecz obu zawodnikom zabrakło precyzji. Kapitan Królewskich zdobył swoją bramkę parę minut później, kiedy to trafił piłką w rękę Enzo Roco, a sędzia podyktował rzut karny. W doliczonym czasie pierwszej połowy arbiter po faulu na Rodrygo ponownie wskazał na wapno. Francuski napastnik znów bardzo pewnie uderzył i wykorzystał drugą jedenastkę. Elche miało przebłyski, ale piłkarze schodzili do szatni przy wyniku 3:0 dla Realu.

Druga połowa nie przyniosła zbyt wielu emocji, ponieważ Królewscy mając korzystny rezultat zwolnili tempo gry. Aktywny był Marco Asensio, który liczył dziś na ustrzelenie dubletu, czego ostatecznie nie udało mu się zrobić. Carlo Ancelotti dokonał kilku zmian, a na murawie zameldowali się m.in. Alvaro Odriozola, Mariano Diaz, Sergio Arribas, Aurelian Tchouameni oraz Luka Modrić, który w 81. minucie ustalił wynik meczu na 4:0. Chorwat pięknie przymierzył i nie dał szans Edgarowi Badii.

👑 LUKA MODRIĆ, CO ZA BRAMKA! 🔥



Cudowny gol pomocnika Realu Madryt! ⚽️ Czapki z głów! 👏 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/aTyqWWYLkC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 15, 2023

Real Madryt wygrał 4:0 z Elche i tym samym zmniejszył stratę punktową do Barcelony, która pozostaje pewnym liderem La Ligi. Oba zespoły w tym momencie dzieli osiem oczek.