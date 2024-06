Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Real czeka na Daviesa, Kanadyjczyk wkrótce zdecyduje

Real Madryt mimo pozyskania na zasadzie wolnego transferu Kyliana Mbappe nie zamierza poprzestać na wzmocnieniach pierwszego zespołu. W drużynie Carlo Ancelottiego wciąż istnieje kilka pozycji, które potrzebują większej głębi w składzie. Jedną z nich jest lewa strona obrony, gdzie aktualnie występuje Ferland Mendy. Od kilku miesięcy Królewscy bacznie przyglądają się Alphonso Daviesowi, który postrzegany jest jako główny cel transferowy hiszpańskiego zespołu.

Kluczowy piłkarz Bayernu Monachium ma jednak wciąż ważny kontrakt z Bawarczykami. Ponadto władze Die Roten chcą zatrzymać go w klubie, oferując mu przedłużenie, wygasającej w 2025 roku umowy. Plan 15-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów jest prosty, bowiem jeśli Kanadyjczyk odrzuci ofertę przedłużenia kontraktu, to Real będzie mógł pozyskać go w promocyjnej cenie w nadchodzące lato lub za darmo latem 2025 roku.

Jak przekazał Fabrizio Romano decyzja odnośnie przyszłości Alphonso Daviesa ma zostać podjęta w najbliższym czasie. W zależności od tego, co zdecyduje Kanadyjczyk, Real podejmie stosowne kroki, aby pozyskać lewego obrońcę Bayernu Monachium.

Davies do Bayernu trafił w 2019 roku z Vancouver Whitecaps. W poprzednim sezonie rozegrał 42 mecze, w których strzelił 3 bramki i zanotował 6 asyst. Wartość rynkowa reprezentanta Kanady wg. portalu Transfermarkt to na chwilę obecną 50 milionów euro. Aczkolwiek jeśli Davies nie przedłuży kontraktu z Bayernem, można spodziewać się znacznie niższych ofert, które wpłyną do klubu z Bawarii.