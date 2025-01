Ancelotti z ultimatum! Real wytypował nowego szkoleniowca

Carlo Ancelotti otrzymał od władz Realu Madryt ultimatum. Według "Relevo" Włoch zostanie w klubie tylko wtedy, gdy wygra Ligę Mistrzów lub La Liga. Jeśli nie, to Real już wytypował Xabiego Alonso jako jego następcę.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti z ultimatum od Realu, Alonso następcą?

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Jeśli chodzi o grę w Lidze Mistrzów, to Królewscy są w bardzo słabej sytuacji, bowiem po dotychczasowych sześciu meczach mają tylko 9 punktów i zajmują 20. miejsce w tabeli fazy ligowej. To oznacza, że o awans do kolejnej fazy będą musieli walczyć w fazie play-off. Inaczej z kolei jest w rozgrywkach La Liga, gdzie Real zajmuje fotel lidera tabeli.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Niemniej mocno kwestionowana jest pozycja Carlo Ancelottiego. Część kibiców domaga się jego odejścia po sezonie. Według informacji przekazanych przez “Relevo”, Real Madryt wytypował już następcę obecnego szkoleniowca. Jest nim Xabi Alonso, który pracuje w Bayerze Leverkusen. Tym samym Ancelotti otrzymał od Florentino Pereza ultimatum, zostanie w klubie tylko wtedy, jeśli wygra rozgrywki Ligi Mistrzów lub ligi hiszpańskiej. W innym razie będzie musiał odejść z Realu.

Ancelotti po powrocie do Realu Madryt prowadził zespół w 199 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1.99 pkt./mecz. W tym sezonie Real pod jego wodzą wygrał 17 spotkań, cztery zremisował i pięć przegrał. Alonso z drużyną Aptekarzy jest obecnie na pozycji wicelidera Bundesligi.

Czy Real Madryt powinien zwolnić Carlo Ancelottiego? Tak, jak najszybciej

Tak, po sezonie

Nie

Nie wiem Tak, jak najszybciej 45%

Tak, po sezonie 27%

Nie 18%

Nie wiem 9% 11+ Votes

Czytaj więcej: Real Madryt ma na oku defensora. Alternatywa dla Daviesa