Real Madryt w środę zmierzy się z Atalantą na Stadionie Narodowym w Superpucharze Europy. Jak informuje Edu Aguirre od pierwszych minut na boisku pojawi się Kylian Mbappe.

Źródło: Edu Aguirre

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Mbappe zadebiutuje w Warszawie, Ancelotti wystawi go do pierwszego składu

Real Madryt we wtorek tuż przed godziną 13 powinien wylądować na lotnisku w Warszawie. Wizyta triumfatora Ligi Mistrzów w Polsce ma związek z meczem o Superpuchar Europy. Finałowe spotkanie z Atalantą odbędzie się w środę (14 sierpnia) na Stadionie Narodowym.

Od początku wiele wskazywało na to, że mecz w Warszawie będzie debiutem Kyliana Mbappe w koszulce Los Blancos. Francuz bezpośrednio po Euro 2024 został zaprezentowany jako nowy piłkarz Królewskich. Choć występ w Warszawie stał pod znakiem zapytania ze względu na kontuzję nosa z turnieju w Niemczech, to ostatecznie Mbappe znalazł się na pokładzie samolotu lecącego do Polski.

Co więcej, najnowsze informacje przekazane przez Edu Aguirre sugerują, że nowa gwiazda Realu pojawi się od pierwszych minut podczas starcia z Atalantą. Carlo Ancelotti od dłuższego czasu miał w głowie skład na mecz z włoską drużyną. Jedyną niewiadomą miało być to, kto wystąpi od początku. Włoski taktyk wybierał pomiędzy Rodrygo, a Kylianem Mbappe.

Przewidywany skład Realu Madryt na mecz z Atalantą:

Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy – Tchouameni, Valverde, Modrić – Bellingham – Mbappe, Vinicius Jr.

Podopieczni Carlo Ancelottiego sezon w La Lidze rozpoczną w niedzielę (18 sierpnia). Pierwszym rywalem mistrza Hiszpanii będzie Mallorca. Rywalizacja na Estadi Mallorca Son Moix rozpocznie się o godzinie 21:30.