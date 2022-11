Pressfocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Zwycięstwo i skrócenie dystansu do FC Barcelony było priorytetem dla Realu Madryt w ostatnim przed rozpoczęciem mundialu meczu ligowym. Plan udało się wypełnić, choć rywale stawili opór. Królewscy wygrali dzięki bramkom Edera Militao i Toniego Kroosa.

Po bramce Edera Militao Królewscy prowadzili 1:0 do przerwy

Drugą bramkę tego wieczoru strzelił Toni Kroos

Goście odpowiedzieli golem kontaktowym, ale nie udało im się doprowadzić do wyrównania

Królewscy głową przebili mur

Całkiem długo w pierwszej połowie ataki Realu Madryt odpierali piłkarze Cadiz, ale mur musiał w końcu skruszeć. Piraci skupieni jedynie na bronieniu dostępu do własnej bramki stracili koncentrację w 40 minucie spotkania. Dokładne dośrodkowanie posłał Toni Kroos, a wykończył je celnym uderzeniem Eder Militao. Dla Brazylijczyka było to już trzecie trafienie w tym sezonie ligowym. Defensor był pozostawiony całkowicie bez opieki i przed strzeleniem gola mógł zapytać bramkarza, w którą stronę ma uderzać.

𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐖𝐘𝐂𝐇𝐎𝐃𝐙𝐈 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐄! 🔥 Świetne dośrodkowanie Toniego Kroosa i Eder Militao strzela pierwszego gola dla Królewskich w meczu z Cadiz!



Piraci postraszyli Królewskich

Królewskich nie zadowalało jednobramkowe prowadzenie i dążyli do powiększenia go. Udało się w 70 minucie. Do bezpańskiej piłki dopadł Kroos i mocnym i celnym uderzeniem pokonał Ledesmę. Siedem minut później podwyższyć wynik mógł Vinicius Jr. jednak jego zamiar udaremnił tym razem golkiper gości.

TONI KROOS!😳 Świetna forma Niemca, który do wcześniejszej asysty dokłada TAKIEGO gola! @realmadrid prowadzi już 2:0 z @Cadiz_CF!



Niespodziewanie w 82 minucie bramkę wyrównującą strzelili goście. W dobrym miejscu i czasie znalazł się Lucas Perez, który dobił piłkę w zamieszaniu w polu karnym i dał Cadizowi nadzieję na urwanie Los Blancos punktów.