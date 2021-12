PressFocus Na zdjęciu: Vinicius i Trippier

Real Madryt – Atletico Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Bezapelacyjnie największym hitem 17. kolejki La Ligi będą wielkie derby Madrytu. W nich lider tabeli podejmie u siebie mistrza kraju, który jednak w bieżącym sezonie nie radzi sobie najlepiej. Spotkanie dostępne będzie w polskiej telewizji i w internecie.

Real Madryt – Atletico Madryt, gdzie oglądać

Na nadchodzący pojedynek kibice Realu Madryt czekają z niecierpliwością, a fani Atletico z obawą. Królewscy bowiem świetnie radzili sobie w ligowych derbach nawet wtedy, gdy Rojiblancos byli w najwyższej formie. Dość powiedzieć, że w minionym sezonie, zakończonym mistrzostwem kraju dla Atletico, Los Blancos wygrali derby u siebie (2:0) i zremisowali w delegacji (1:1). Teraz zaś Los Colchoneros radzą sobie znacznie słabiej.

W przeciwieństwie do rywali zza miedzy. Real Madryt bez najmniejszych wątpliwości jest obecnie najsolidniejszą i zwyczajnie najlepszą drużyną La Ligi. Królewscy strzelają multum goli, a ostatnio coraz lepiej prezentują się też w defensywie. Do nadchodzących derbów podejdą po serii dziewięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach.

Powiedzieć, że Atletico jest na przeciwległym biegunie, byłoby przesadą, ale Diego Simeone ma o czym myśleć. Jego podopieczni uciekli spod topora, pokonując Porto i meldując się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W lidze grają jednak w kratkę. Ostatnio niespodziewanie ulegli w samej końcówce starcia z Mallorcą, a niedawno zremisowali też z Valencią (3:3). Nadchodzący pojedynek z pewnością będzie dla “Cholo” wielkim wyzwaniem, ale i dużą szansą. W końcu jeżeli Los Colchoneros pokonają Real, zbliżą się do niego na siedem punktów, mając jeszcze mecz w zanadrzu.

Real Madryt – Atletico Madryt, transmisja na żywo w tv

Madrycki pojedynek, który rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00, dostępny będzie w polskiej telewizji. Transmisję “na żywo” obejrzeć można będzie na kanale Eleven Sports 1.

Real Madryt – Atletico Madryt, transmisja online

Rzecz jasna, mecz dostępny będzie także w internecie. Pojedynek obejrzeć będzie można również za pośrednictwem stron www.elevensports.pl lub www.canalplus.pl, po wykupieniu abonamentu.

Real Madryt – Atletico Madryt, typy bukmacherskie

Real Madryt to obecnie najsolidniejszy zespół La Ligi i solidny gracz na arenie międzynarodowej. Atletico zaś wciąż nie może nawiązać do swojej mistrzowskiej formy. Nic zatem dziwnego, że bukmacherzy upatrują faworyta w gospodarzach nadchodzących derbów.

Real Madryt Atletico Madryt 2.08 3.55 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12. grudnia 2021 10:32 .

