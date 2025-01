Ancelotti o krytyce. Włoch jasno postawił sprawę

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti przed meczem Real Madryt – Las Palmas

Real Madryt przystąpi do niedzielnej potyczki w ramach 20. kolejki La Liga, chcąc odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo w tych rozgrywkach. Los Blancos chcą jednocześnie wykorzystać potknięcie Atletico Madryt i wskoczyć na fotel lidera rozgrywek. Przed tym starciem kilka zdań w trakcie spotkania z dziennikarzami wyraził opiekun stołecznej ekipy.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

– Mam bardzo dobry kontakt ze wszystkimi w klubie. Zawsze czuję wsparcie i tak będzie do ostatniego dnia. Kontynuujemy współpracę – przekonywał Carlo Ancelotti cytowany przez As.com.

– Myślę, że zawsze jest coś do poprawy. Musimy się uczyć. Jeśli myślisz, że wiesz wszystko, a w moim przypadku tak nie jest, to musisz się uczyć i patrzeć na nowe rzeczy. Jeśli myślisz, że wiesz wszystko, zaczynasz obniżać swój poziom. Muszę dużo poprawić – dodał Włoch.

– Są momenty, kiedy nie gramy zbyt dobrze i muszę się poprawić. Za mecz z Barceloną to ja ponoszę odpowiedzialność. Fakt, że kibice na mnie gwiżdżą, jest zrozumiały i uczciwy. Kibice nie zapominają, co zrobiliśmy. Ta drużyna żyje i będzie walczyć do końca – powiedział Ancelotti.

Niedzielna potyczka na Estadio Santiago Bernabeu zacznie się o godzinie 16:15. Real podejdzie do tego starcia po wygranej z Celtą Vigo w Pucharze Króla. Wcześniej jednak w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii mistrzowie La Liga ulegli Katalończykom (2:5).

Czytaj więcej: Juventus wściekły na PSG. “Absolutni amatorzy”