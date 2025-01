Juventus wściekły na PSG. “Absolutni amatorzy”

fot. Marco Canoniero / Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli i Luis Enrique

Juventus ma problem z wypożyczeniem Randala Kolo Muaniego

Juventus w środku tygodnia miał wypożyczyć Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. Sytuacja komplikuje się jednak ze względu na to, że klub z Ligue 1 wyczerpał limit wypożyczeń graczy ustalony przez UEFA. Aby zatem transakcja z klubem z Turynu doszła do skutku, to paryżanie muszą rozwiązać kontrakt z jednym z sześciu takich zawodników. Interesujące wieści w sprawie przekazało L’Equipe.

Źródło podaje, że klub z Paryża nie przekazał Juve na czas informacji w sprawie wypożyczeń swoich graczy. To jednocześnie mocno skomplikowało plany przedstawicielowi Serie A, a mocno wkurzony z tego powodu jest dyrektor sportowy turyńczyków Cristiano Giuntoli. Po jednej z wypowiedzi Pasquale Sensibile, który odpowiada za sprawy związanie z wypożyczonymi zawodników PSG, jeden z decydentów włoskiej ekipy miał nazwać francuską ekipę absolutnymi amatorami.

Jak na razie w gronie wypożyczonych zawodników znajduje się sześciu graczy. Są to: Xavi Simons (RB Lipsk), Carlos Soler (West Ham United), Nordi Mukiele (Bayern), Renato Sanches (Benfica), Juan Bernat (Villarreal) i Cher Ndour (Besiktas).

Juventus awansuje w sezonie 2024/2025 do Ligi Mistrzów? Tak

Nie

Nie wiem Tak

Nie

Nie wiem 0 Votes

Klub z Allianz Stadium tej zimy pozyskał jak na razie tylko Alberto Costę z Vitorii Guimaraes. Prawy defensor dołączył do Juve za blisko 14 milionów euro. Podpisał kontrakt do 2029 roku.

Czytaj więcej: Hit w Serie A na Allianz Stadium. Znane składy na mecz Juventus – Milan