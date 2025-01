Real Madryt analizuje klęskę w El Clasico. Ancelotti na dywaniku

Real Madryt znalazł się w ogniu krytyki po klęsce 2:5 z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Carlo Ancelotti spotkał się z José Angelem Sanchezem, by omówić sytuację zespołu przed kluczowymi meczami sezonu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti pod coraz większą presją

Real Madryt przeżywa trudny moment po bolesnej porażce w El Clasico, która obnażyła słabości drużyny. Przegrana 2:5 z Barceloną w Jeddah przerwała pozytywną serię zespołu i wywołała burzę wśród kibiców oraz mediów. Carlo Ancelotti, w odpowiedzi na kryzys, odbył spotkanie z Jose Angelem Sanchezem, dyrektorem generalnym klubu, aby przeanalizować przyczyny porażki.

Zobacz wideo: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Krytyka wobec Ancelottiego i zarządu klubu narasta. Kibice zarzucają Realowi brak odpowiednich wzmocnień, które mogłyby zniwelować widoczne braki kadrowe. Choć Ancelotti pozostaje spokojny, jego napięta konferencja prasowa przed meczem Pucharu Króla przeciwko Celcie Vigo odbiła się szerokim echem. – To nie jest temat do debaty – stwierdził stanowczo, odnosząc się do pytań o potencjalne transfery.

Kluczowym tematem pozostaje przyszłość drużyny. Real Madryt stoi przed ważnymi wyzwaniami, a ewentualna porażka w Pucharze Króla mogłaby poważnie zachwiać pozycją Ancelottiego. Choć obecnie nie ma mowy o zwolnieniu trenera, sytuacja wymaga szybkiej poprawy wyników.

Czy Ancelotti powinien zostać zwolniony w trakcie sezonu? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Real Madryt musi teraz nie tylko odbudować morale, ale także udowodnić, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom kibiców i zarządu. Najbliższe tygodnie zadecydują o tym, czy Królewscy wyjdą z kryzysu obronną ręką.