W sobotę Granada pokonała Leganes (2:0), a UD Las Palmas zremisowało bezbramkowo z Deportivo Alaves w ostatniej kolejce La Liga 2. Tym samym poznaliśmy dwóch pierwszych beniaminków przyszłego sezonu La Ligi. Dla ekipy z Wysp Kanaryjskich będzie to powrót do elity po pięcioletniej przerwie.

PressFocus Na zdjęciu: Garcia Pimienta

Granada pokonała Leganes (2:0) i zakończyła sezon drugiej ligi hiszpańskiej na pierwszym miejscu

UD Las Palmas w sobotę zanotowało “zwycięski remis” z Deportivo Alaves

Tym samym poznaliśmy dwóch pierwszych beniaminków przyszłej kampanii La Ligi

Granada i Las Palmas wracają do La Ligi

W sobotę odbyła się ostatnia kolejka sezonu zasadniczego w drugiej lidze hiszpańskiej. Po ostatecznych rozstrzygnięciach dowiedzieliśmy się, kto wywalczył sobie awans do La Ligi. Tymi szczęśliwcami okazali się piłkarze Granady oraz UD Las Palmas. Pierwsza z ekip pokonała Leganes (2:0) i skończyła sezon na pierwszym miejscu. Z kolei zespół z Wysp Kanaryjskich zremisował bezbramkowo z Deportivo Alaves, pieczętując drugie miejsce w tabeli. Uzbierali 72 punkty – tyle samo, co Levante. Ekipa trenera Garcii Pimienty awansowała jednak dzięki lepszemu bilansowi spotkań bezpośrednich. Dla Las Palmas będzie to powrót do hiszpańskiej ekstraklasy po pięcioletniej przerwie.

Deportivo Alaves wciąż może mieć jednak nadzieję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej od sierpnia. Zespół z Kraju Basków znalazł się bowiem w strefie barażowej obok takich ekip, jak Levante, Eibar i Albacete. Tylko jedna z nich zostanie ostatnim beniaminkiem przyszłego sezonu La Ligi.

