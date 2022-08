Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Znakomity występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Realowi Valladolid nie przeszedł w mediach bez echa. Polak znalazł się w najlepszej 11 kolejki La Liga według portalu WhoScored. Oprócz niego znalazło się w niej również trzech innych piłkarzy Dumy Katalonii.

Robert Lewandowski strzelił dwie bramki w meczu z Realem Valladolid i został wybrany MVP meczu

Polak został wyróżniony przez portal WhoScored, który wybrał go do najlepszej jedenastki 3. kolejki La Liga

Oprócz napastnika znalazło się w niej trzech innych piłkarzy Azulgrany

Piłkarze Barcy w dobrej formie

Pierwsze tygodnie Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony są niezwykle udane. Polak zanotował dublet w meczu z Realem Sociedad i dołożył kolejne dwie bramki w starciu z Realem Valladolid, które Blaugrana w dużej mierze dzięki niemu wygrała 4:0. Występ 34-latka chwalił Xavi, a także niemal wszystkie hiszpańskie media, które są zachwycone formą napastnika.

Postawa kapitana reprezentacji Polski została doceniona również przez dziennikarzy portalu WhoScored, którzy umieścili go w najlepszej jedenastce 3. kolejki La Liga z notą 8.7. Oprócz Lewandowskiego znalazło się w niej również miejsce dla trzech innych piłkarzy Barcy – Julesa Kounde, Ousmane’a Dembele, a także Raphinhy. To już drugie takie wyróżnienie dla Lewandowskiego. Został on wybrany do jedenastki kolejki również przed tygodniem.

Po trzech kolejkach La Liga Robert Lewandowski ma na koncie już cztery bramki i zajmuje pozycję lidera klasyfikacji najlepszych strzelców ex aequo z Borją Iglesiasem z Realu Betis. Szansę na poprawę swojego dorobku strzeleckiego Polak będzie miał już w najbliższą sobotę. FC Barcelona zmierzy się wówczas na wyjeździe z Sevillą.

