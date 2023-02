Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie wpisał się co prawda na listę strzelców, ale rozegrał w niedzielę kolejne znakomite spotkanie w barwach FC Barcelony. Hiszpańska prasa chwali mocno Polaka po starciu z Villarrealem.

Robert Lewandowski zaliczył bardzo udane spotkanie przeciwko Villarrealowi

Polak asystował przy bramce Pedriego

Hiszpańskie media doceniły występ 34-latka

Lewandowski ponownie na ustach hiszpańskich mediów

Robert Lewandowski w meczu z Villarrealem przyjął zgoła inną rolę, aniżeli nas do tego przyzwyczaił. Polak w niedzielę posyłał wiele znakomitych piłek do partnerów w ataku, a jedna z nich przyniosła bramkę. FC Barcelona w 18 minucie rozegrała akcję rodem z gry komputerowej, a piłka chodziła jak po sznurku. Lewandowski popisał się znakomitym dograniem, które wykończył Pedri.

34-latkowi nie udało się w niedzielę trafić do siatki, jednak zarówno Xavi, jak i hiszpańskie media doceniły jego grę.

Mundo Deportivo: 'Three massive points, and +11' pic.twitter.com/Fkqmlg4bwU — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 13, 2023

“Tworzył przestrzenie umożliwiające wejścia pomocników z drugiej linii i udanie do nich zagrywał. Jako podający sprawdził się doskonale” – napisało Mundo Deportivo.

Redakcja dziennika Sport przyznała kapitanowi reprezentacji Polski notę “7”. Wyższe otrzymali tylko Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Pedri. Zwrócono uwagę na nieco gorszą formę strzelecką Polaka, jednak doceniono jego dogrania.

“Przechodzi przez mały kryzys przed bramką, ale to nie powstrzymuje go przed byciem kluczowym. Pyszna asysta przy golu Pedriego i dwa świetne podania do Raphinhi w drugiej połowie” – czytamy.

Po 18. meczach ligowych Robert Lewandowski ma na koncie 14 bramek. Przewodzi wciąż klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. Drugi w tabeli Joselu z Espanyolu ma 11 goli.

