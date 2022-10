Thriller z udziałem Espanyolu i Valencii, Real stracił fotel lidera

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Thriller z udziałem Espanyolu i Valencii zakończony remisem 2:2 oraz z dwoma czerwonymi kartkami, przegrana Betisu oraz emocjonujący spektakl z udziałem Realu Madryt i Osasuny. To była bardzo interesująca niedziela w hiszpańskiej Primera Division.

Valencia rzutem na taśmę zremisowała z Espanyolem

Betis przegrał z Celtą Vigo

Real żegna się z pozycją lidera po remisie z Osasuną

Podsumowanie niedzieli w Primera Division

Sporo emocji mieliśmy w pierwszym niedzielnym spotkaniu 7. kolejki La Liga, w którym Espanyol podejmował Valencie. Po pierwszej dość niemrawej połówce, w drugiej działo się już naprawdę sporo. Zasłużone prowadzenie objęli gości, a w 53. minucie na listę strzelców wpisał się Gabriel Paulista. Później jednak dwa kolejne ciosy zadali gospodarze. Już trzy minuty później wyrównał Joselu, a na siedem minut przed końcem podwyższył Darder. Chwilę później czerwoną kartkę otrzymał Marcos Andre z Valencii i wydawało się, że gospodarze dowiozą cenne zwycięstwo do końca meczu. Tymczasem w doliczonym czasie gry Braithwaite również obejrzał “czerwo” i wyleciał z boiska, czym wyrównał siły na placu gry. Nietoperze z kolei w ostatniej akcji meczu zdołali doprowadzić do wyrównania.

Sporo działo się także w początkowej fazie meczu Celty Vigo z Betisem. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9. minucie spotkania, a do bramki strzeżonej przez Silvę trafił Veiga. Natomiast goście już od 20. minuty musieli grać w “dziesiątkę” po czerwonej kartce dla Luiza Felipe. Drużyna z Sevilli mimo to do ostatnich minut walczyła o odwrócenie losów pojedynku, jednak ostatecznie zdecydował gol z początku spotkania.

Kolejny niezwykle interesujący mecz kibice La Liga mogli oglądać z udziałem Girony oraz Realu Sociedad. Już przed przerwą na boisku mieliśmy istny rollercoaster emocji i cztery bramki, a obie ekipy na przerwę schodziły przy remisie 2:2. Tuż po przerwie na prowadzenie ponownie wyszła Girona. Ale to nie był koniec. Goście doprowadzili do wyrównania w 66. minucie, a już parę chwil później znów byli na prowadzeniu. Ostatecznie, mimo kilku sytuacji więcej goli w tym emocjonującym widowisku już nie padło i Real mógł świętować wygraną 4:3.

Real Madryt nie zdołał wrócić na fotel lidera La Liga. Królewscy tylko zremisowali z Osasuną 1:1. Gospodarzom nie pomogła nawet gra z przewagą jednego zawodnika, po tym jak czerwoną kartkę obejrzał Garcia. To nie był też dobry mecz Benzemy, który zmarnował rzut karny. Real mimo wielu sytuacji był bardzo nieskuteczny i nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.

Wyniki 7. kolejki La Liga

Espanyol – Valencia 2:2 (0:0)

56′ Joselu, 83′ Darder – 53′ Gabriel Paulista, 90′ Comert

Celta Vigo – Betis Sevilla 1:0 (1:0)

9′ Veiga

Girona – Real Sociedad 3:4 (2:2)

23′ Riquelme, 27′ Martinez, 48′ Castellanos – 8′, 42′ Sorloth, 66′ Mendez, 71′ Zubimendi

Real Madryt – Osasuna 1:1 (0:1)

42′ Vinicius – 50′ Garcia