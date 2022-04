PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo i Karim Benzema

Miniona kolejka nie mogła potoczyć się lepiej dla Realu Madryt. Nie dość, że Królewscy w wielkim stylu odrobili straty i pokonali Sevillę, to kopciuszek z Kadyksu wywiózł komplet punktów z Camp Nou. Niewykluczone, że Los Blancos nałożą na swe głowy korony jeszcze w kwietniu.

Ostatnie tygodnie pokazały różnicę w dojrzałości zespołu między Realem Madryt a resztą stawki

W minionej kolejce Królewscy zdołali jeszcze bardziej oddalić się od bezpośrednich rywali

Do wywalczenia mistrzostwa potrzebują siedmiu punktów. Czy sięgną po tytuł jeszcze w kwietniu?

Mentalność kluczem do sukcesu

Zrozumieć postawę Realu Madryt w tym sezonie nie jest łatwo. Z jednej strony to zespół, który potrafi naprawdę rozczarować swoją grą. Po świetnym meczu gracze Królewskich potrafią wybiec na kolejne spotkanie bez zaangażowania, popełniając proste błędy i tracąc gole. Z drugiej, jednak, strony, żaden rywal nie może być pewien triumfu nad Los Blancos, dopóki nie zabrzmi ostatni gwizdek.

Czyż nie znalazło to odzwierciedlenia w niedzielę? Do przerwy to Sevilla dyktowała warunki gry. Gracze Julena Lopeteguiego wyglądali agresywniej, jakby chcieli udowodnić swoim kibicom, że niedawne aspiracje mistrzowskie nie były wyssanymi z palca bzdurami. Po pięknym golu Ivana Rakiticia i trafieniu Erika Lameli wydawało się, że wyścig o tytuł otworzył się na nowo.

Primera parte / Segunda parte pic.twitter.com/YtMGDo0atU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 17, 2022

Wielki krok Rodrygo i kamień milowy Benzemy

Los Blancos mierzyli się nie tylko ze zmotywowanymi rywalami i fatalnym wynikiem do przerwy, ale też z katastrofalnym występem arbitra. Żeby była jasność, pan Cuadra był sprawiedliwy. Czytaj: podejmował kiepskie, złe lub bardzo złe decyzje na korzyść (i niekorzyść) obu ekip. W pierwszej połowie z boiska powinien wylecieć Eduardo Camavinga. Z kolei przy trafieniu Ivana Rakiticia jeden z jego partnerów zajmował nieprawidłową pozycję przed murem, więc gol wcale nie musiał być uznany. Zdaje się też, że trafienie Viniciusa uznałoby ośmiu na dziesięciu innych arbitrów. Dla pana Cuadry dotknięcie piłki barkiem było jednak wystarczającym powodem, by nie uznać gola na 2:2. Dotarliśmy już do trafienia kontaktowego dla Królewskich? Tak, Carlo Ancelotti popisał się tym, co wcale nie funkcjonuje dobrze w jego ekipie na co dzień – wprowadził idealnego rezerwowego.

Nie brakowało wczoraj kontrowersji w Sewilli 👇

✅ Gol Rakiticia nie powinien być uznany.

✅ Niepodyktowany rzut karny dla Realu.

✅ Camavinga powinien ujrzeć drugą żółtą kartkę.

✅ Niesłusznie nieuznany gol Viníciusa.



Całość do obejrzenia na naszym FB: https://t.co/V9RQpj1v9k pic.twitter.com/n0EmBwH685 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 18, 2022

Włoch zadecydował, że nie ma sensu ryzykować utraty Camavingi z powodu ewentualnej czerwonej kartki, a w jego miejsce wprowadził Rodrygo. Z Brazylijczykiem jest ten problem, że albo pozostaje zupełnie niewidoczny, albo notuje pojedyncze przebłyski, albo nie potrafi zaprezentować się dobrze na przestrzeni całego występu. Tego dnia boisko należało jednak do 21-latka. Najpierw wykorzystał świetną akcję Daniego Carvajala (co również jest w tym sezonie rzadkością), a na koniec asystował przy trafieniu Karima Benzemy na 3:2. Zatrzymajmy się też na chwilę przy Francuzie.

KARIM BENZEMA ZNÓW BOHATEREM ‼ Przeżyjcie raz jeszcze remontadę Realu Madryt i zobaczcie gola, który zadecydował o wygranej Królewskich! 👑 WOW! 🔥 pic.twitter.com/L7hDDM3lbT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 18, 2022

Życiowa forma Benzemy

Pobił on swój personalny rekord bramek w jednym sezonie ligowym. Ma ich już na koncie aż 25 i trzeba powiedzieć sobie jasno, że po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Roberta Lewandowskiego, to właśnie gwiazdor Królewskich wyrasta na faworyta w rankingu Złotej Piłki. I to niezależnie od przebiegu dwumeczu z Manchesterem City. Bo spójrzmy; czy któryś z zespołów pozostających w Champions LEague ma tak wyraźnego lidera, jakim w Madrycie jest Benzema? Mohamed Salah nie strzelił gola z gry od dwóch miesięcy. Zamysłem Pepa Guardioli jest budowanie drużyny bez jednego lidera. Między bajki możemy schować też kandydaturę jakiegokolwiek gracza Villarrealu. A Benzema? To jego sezon. W 39 meczach zanotował 39 (!) bramek, a do tego trzynaście asyst. Jest kapitanem i liderem pełną gębą, co udowadnia nie tylko co weekend w lidze, ale też notując dwa hat-tricki z rzędu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Szef.

“Pożegnaliśmy się z szansą na tytuł”

Pierwszy kryzys dotknął za to Barcelonę Xaviego. Po bolesnej i kompromitującej z kilku względów porażce z Eintrachtem przyszedł pozornie łatwy mecz ligowy z Cadizem. Walcząca o utrzymanie ekipa rozegrała jednak fantastyczny mecz, objęła prowadzenie na starcie drugiej połowy i nie wypuściła go aż do ostatniego gwizdka.

Po nim trener Dumy Katalonii przyznał, że miał nadzieję na walkę o tytuł, ale ten rezultat przekreślił te nadzieje. Dziś Blaugrana musi powrócić do punktu wyjścia – czyli walki o jak najszybsze zakwalifikowanie się do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

📊 Barcelona przegrała 2 mecze z rzędu na Camp Nou po raz pierwszy od kwietnia 2003 roku. [OPTA] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) April 18, 2022

Czasu na odbudowanie się mentalne po rozczarowującym ze wszech miar tygodniu niemal nie ma. Już w czwartek Barcelonę czeka wyjazd na bardzo niegościnny dla niej stadion Realu Sociedad, a później zaległy mecz z Rayo. Xavi musi szybko zdiagnozować problem i przygotować zespół do siedmiu “finałów”, co bez kontuzjowanego Pedriego może okazać się bardzo skomplikowane.

Ostatnie trzy mecze FC Barcelony z Cádiz CF:



🟠 0:0

🟠 1:1

❌ 1:2



Dwa punkty zdobyte w trzech meczach. Tymczasem po takiej bramce Barça przegrywa w dzisiejszym spotkaniu z ekipą z Kadyksu 0:1.👇 pic.twitter.com/qd7N9AbWdl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 18, 2022

