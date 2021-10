Barcelona poinformowała, że kontrakt do 30 czerwca 2026 roku podpisał jeden z jej najważniejszych piłkarzy, czyli Pedri. W nowej umowie Hiszpana zawarta została ogromna suma odstępnego.

Barcelona dba o przyszłość

Ostatnie miesiące nie były sprzyjającym okresem, by kibicować Barcelonie. Fani tego klubu byli bowiem regularnie wystawiani na próbę cierpliwości. Najpoważniejszy cios to oczywiście odejście Leo Messiego. Do tego później doszły informacje o ogromnych długach oraz fatalna forma sportowa.

Blaugrana jest dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli La Ligi. Na arenie międzynarodowej również bywało lepiej. Drużyna Ronalda Koemana nie oddała jeszcze celnego strzału w Lidze Mistrzów, a za nami już dwie kolejki.

Światło w ciemnym tunelu co jakiś czas, kibicom stara się pokazywać prezydent klubu. Joan Laporta niedawno wspominał o modernizacji Camp Nou, która bez dwóch zdań jest konieczna. Tym razem Barcelona potwierdziła medialne doniesienia i poinformowała o przedłużeniu kontraktu z ważnym piłkarzem.

Barwy katalońskiego klubu do 30 czerwca 2026 roku reprezentować ma Pedri. Dotychczasowa umowa niezwykle utalentowanego wygasała latem przyszłego roku. Tym samym Barcelona zatrzymuje na dłużej ważne ogniwo. Hiszpan to bowiem podstawowy zawodnik Blaugrany. Rozegrał dla niej już prawie 60 meczów. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył sześć asyst. W nowej umowie Pedriego, znalazła się ogromna klauzula odstępnego. Potencjalny kupiec będzie musiał zapłacić Barcelonie aż miliard euro, aby móc negocjować od razu z zawodnikiem.

