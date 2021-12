Pressfocus Na zdjęciu: Pedri i Vinicius Jr

Pedri to czołowy piłkarz Barcelony. Hiszpan mógł jednak reprezentować barwy Realu Madryt. Utalentowany nastolatek zdradził dlaczego tak się nie stało.

Pedri gdy tylko jest zdrowy, imponuje formą w Barcelonie

Hiszpan zamiast na Camp Nou, mógł trafić do Realu Madryt

19-latek opowiedział o zainteresowaniu ze strony madryckiej ekipy

Pedri mógł reprezentować Real Madryt

Jedną z kluczowych postaci w Barcelonie jest Pedri. 19-latek aktualnie leczy kontuzję, co wpływa negatywnie na wyniki i grę Blaugrany, dla której młody Hiszpan zagrał już 56 meczów. Strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. Pedri pomógł katalońskiemu klubowi wygrać Puchar Króla. Hiszpan jest także reprezentantem swojego kraju. Jego losy mogły się jednak potoczyć inaczej.

– Kiedy miałem 15 lat, Real Madryt zaprosił mnie na testy. Trzeba było je jednak przełożyć na następny dzień z powodu ogromnej śnieżycy. Kolejnego dnia wziąłem udział w treningu w drużynie U15, później trenowałem z inną grupą, ale na koniec wróciłem do tej do lat 15. Raczej mieli już wtedy wyrobioną opinię na mój temat i musiałem wrócić do domu – powiedział Pedri dla Tuttosportu, który wręczył Hiszpanowi statuetkę dla najlepszego młodego gracza na świecie.

– Sam nie odrzuciłbym Realu Madryt, z takiej okazji trzeba skorzystać. Doszło jednak do jakiegoś splotu nieszczęśliwych okoliczności i ostatecznie to oni nie chcieli mnie. Nic nie dzieje się przypadkiem, a ja dostałem drugą szansę w klubie mojego życia – tak o swojej historii z Realem Madryt opowiedział Pedri.

Czytaj także: Barcelona przed eldorado transferowym? Xavi podzielił się opinią na temat wzmocnień