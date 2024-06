fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Bellingham, Vinicius czy Kroos?

Real Madryt znów okazał się najlepszym klubem w Europie. Bardzo udany sezon 2023/2024 zwieńczył zdobyciem Ligi Mistrzów, wcześniej triumfując na krajowym podwórku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy na Santiago Bernabeu wykształcili się nowi liderzy, którzy poprowadzili Królewskich do kolejnych sukcesów. W pierwszej części sezonu brylował Jude Bellingham, zaś końcówka należała do Viniciusa Juniora. Stabilną formę prezentował ponadto Toni Kroos, który ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery.

Z uwagi na rozczarowujący sezon w wykonaniu takich gwiazd, jak Kylian Mbappe czy Erling Haaland, rywalizacja o Złotą Piłkę ogranicza się do piłkarzy Realu Madryt. To właśnie wcześniej wspomniana trójka wymieniana jest w gronie największych faworytów do wygrania plebiscytu. O końcowym rezultacie zadecydują z pewnością zmagania na arenie międzynarodowej. Od kilku dni trwają mistrzostwa Europy, zaś niebawem rozpocznie się także Copa America. Jeśli któryś z piłkarzy osiągnie sukces ze swoją reprezentacją, może to przesądzić o zdobyciu Złotej Piłki.

Eder Militao już teraz nie ma wątpliwości, który z jego kolegów powinien sięgnąć po prestiżową nagrodę. Wskazał Viniciusa Juniora, z którym gra wspólnie nie tylko w Realu, ale również reprezentacji Brazylii. Defensor uważa, że to właśnie skrzydłowy Królewskich miał największy wpływ na wyniki drużyny, będąc najlepszym zawodnikiem na świecie.